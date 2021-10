Luckenwalde

Zweieinhalb Wochen ist es her, dass die 22-jährige Milina K. aus Luckenwalder verschwunden ist. Auch in dieser Woche werden weiter Suchmaßnahmen in der Kreisstadt durchgeführt, um die junge Frau zu finden. Das berichtet ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der MAZ.

Ermittler befragen Zeugen im Bekanntenkreis

Die Ermittlungen zum Verbleib der gesuchten Person würden mit Hochdruck geführt, sagte der Sprecher. „Unter anderem werden Zeugen aus dem Umfeld der Gesuchten befragt, um die näheren Umstände aufzuklären und Anhaltspunkte für ihren möglichen Aufenthaltsort zu gewinnen.“

Zur Galerie Die Polizei startete am Donnerstag eine Suchaktion im Nuthepark, um Hinweise zu der vermissten Frau zu finden. Taucher waren in einem Teich im Einsatz.

Am Donnerstag hatte die Polizei mit Tauchern den hüfthohen Teich im Nuthepark im Luckenwalder Zentrum durchsucht. Wie der Sprecher nun erneut bestätigt, sei diese Aktion ohne brauchbare Ergebnisse geblieben. Die Ermittler hatten gehofft, dass sie im Wasser oder in Mülleimern persönliche Gegenstände von Milina K. finden würden. Das war aber nicht der Fall.

Lesen Sie auch Polizeitaucher suchen im Nuthepark nach vermisster Milina K.

Wie die MAZ nun auf Nachfrage von der Staatsanwaltschaft erfahren hat, wurden in der vergangenen Woche auch Spürhunde eingesetzt, um die 22-Jährige zu finden. Wie die MAZ darüber hinaus erfuhr, sollen auch Anwohner rund um den Nuthepark und Mitarbeiter in Geschäften auf dem Boulevard bereits nach Hinweisen befragt worden sein.

Lesen Sie auch Nach Suchaktion: Neue Hoffnung im Fall Milina K. aus Luckenwalde

Mit einer offiziellen Fahndung samt Foto von Milina K. haben sich die Ermittler bisher noch nicht an die Öffentlichkeit gewandt. Am Freitag hieß es aus der Staatsanwaltschaft, dass man zuversichtlich sei, die vermisste 22-Jährige lebend zu finden. Weitere Details zu den Hintergründen des Falls wurden nicht veröffentlicht.

Auf dieser Bank im Nuthepark soll Milina K. den Abend vor ihrem Verschwinden mit Freunden gesessen haben. Quelle: Victoria Barnack

Seit der Nacht zum 25. September wird Milina K. vermisst. Die Luckenwalderin hatte sich mit Freunden im Nuthepark getroffen. Auf der Bank, auf der sie gesessen haben soll, kleben inzwischen große Zettel: „Wo ist Milina?“, ist darauf zu lesen. Einige Meter entfernt hängen Suchaufrufe mit Fotos der 22-Jährigen, die Freunde und die Familie schon verteilt hatten, als die Staatsanwaltschaft noch nicht mit dem Fall befasst war und sich die Polizei bedeckt hielt.

Von Victoria Barnack