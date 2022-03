Luckenwalde

Der Luckenwalder Tante-Ella-Laden ist am 1. März in der Luckenwalder Fußgängerzone neu eröffnet worden. Bis zuletzt wurde in den neuen Räumen noch gewerkelt und geräumt. Inhaber Christoph Bonn (Foto) und seine Mitarbeiterinnen bieten jetzt auf rund 120 Quadratmetern Verkaufsfläche Lebens- und Genussmittel aus der Region, darunter zahlreiche Bioprodukte, an.

Viele neue Regale im Tante-Ella-Laden am Boulevard – die Wahl dürfte schwerfallen. Quelle: Elinor Wenke

Neben frischem Obst und Gemüse aus der eigenen Ruhlsdorfer Gärtnerei, Eiern, Wurst, Käse, Backwaren, Wein und Konserven gibt es auch täglich frisch gekochtes Mittagessen. Dafür sowie für den selbst gebackenen Kuchen sorgt Mitinhaberin Sybille Bonn. Zudem gibt es eine erweiterte Kühlstrecke.

Von Elinor Wenke