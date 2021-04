Potsdam

Im Streit um einen Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie, der eine finanzielle Anerkennung der Mehrarbeit in Ost-Betrieben gegenüber West-Standorten enthalten soll, ruft die IG Metall zu Warnstreiks auf. Am Mittwoch finden solche Aktionen in zwei Brandenburger Firmen statt: Ganztägig gibt es ab 6 Uhr früh einen Warnstreik beim Autozulieferer Schaeffler in Luckenwalde (Teltow-Fläming) sowie bei Mahle Filtersysteme in Wustermark (Havelland).

Vergleichbare Aktionen finden auch in Berlin statt: bei Thales Deutschland sowie FP InovoLabs. Auf einer Kundgebung dort wird der Linken-Politiker Gregor Gysi sprechen. Sächsische Unternehmen sind ebenfalls betroffen.

Verhandlungen gehen Donnerstag weiter

Die Warnstreiks finden einen Tag vor einem in Berlin angesetzten Verhandlungstermin zwischen den Tarifparteien statt. Man trifft sich am Sitz der Unternehmensverbände, dem Haus der Wirtschaft am Zoo.

Am Montag waren Verhandlungen in Sachsen ohne Ergebnis abgebrochen worden. Vergangene Woche hatten sich die Tarifparteien vor Gericht gesehen, weil die Arbeitgeberseite Warnstreiks hatte verbieten lassen wollen. Sie scheiterte allerdings vor dem sächsischen Landesarbeitsgericht in Chemnitz.

Pilotabschluss in NRW

Grundlage der Verhandlungen ist der Pilotabschluss aus Nordrhein-Westfalen. Er sieht unter anderem eine Corona-Prämie für laufende Jahr sowie eine Einmalzahlung für 2022 vor. Die Unternehmen können dank differenzierter Mechanismen flexibel auf Krisensituationen reagieren. Bis Ende April läuft die Zustimmungsfrist.

Allerdings geht es in Brandenburg, dem Berliner Osten und Sachsen um viel mehr: Die IG Metall will erreichen, dass die Ost-Metaller einen finanziellen Ausgleich erhalten, weil sie drei Stunden pro Woche länger arbeiten als ihre Kollegen in Westdeutschland – und im Westen Berlins, der zu einem anderen Tarifgebiet gehört. Dort gilt die 35-Stunden-Woche, im Osten eine Arbeitszeit von 38 Wochenstunden.

Die Arbeitgeberseite lehnt diese Ausgleichszahlung vehement ab. Sie würde sich auf eine Lohnerhöhung von mehr als acht Prozent summieren, rechnen die Arbeitgeber. Das sei für die Unternehmen, die mit der Bewältigung der Corona-Krise genug zu tun hätten, nicht finanzierbar.

Von Ulrich Wangemann