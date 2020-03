Teltow-Fläming

Am 4. April beginnt die zweite Bauphase zur Sanierung der B 101. Diese Sanierungsarbeiten betreffen den Bereich von der Anschlussstelle Parkallee bis circa 500 Meter vor der Anschlussstelle Märkische Allee.

Laut einer Pressemitteilung wird deshalb der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über das gesamte Baufeld auf eine Fahrspur pro Richtung beschränkt werden. Außerdem bleiben in Richtung Berlin die Anschlussstelle der L 40 und die Anschlussstelle Parkallee gesperrt. Die Parkallee ist dann über die Anschlussstelle Hornbach und über den Schwarzen Weg erreichbar. Aus Richtung Luckenwalde wird außerdem das Ausfahren auf die L 40 in Richtung Potsdam nicht mehr möglich sein. Um nach Potsdam zu gelangen, kann man stattdessen über Märkische Allee oder die L 76 fahren. Wer aus Richtung Potsdam kommt und in Richtung Berlin fahren will, muss in der Zeit der Sanierungsarbeiten zuerst in Richtung Luckenwalde fahren, um dann an der A 10-Anschlussstelle Ludwigsfelde-Ost zu wenden.

Diese Bauphase soll laut dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am 18. Juli beendet sein. Außerdem wird davor gewarnt, dass es durch die Straßenbauarbeiten zu Behinderungen im Zulieferverkehr geben wird. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. In der zweiten Bauphase der Sanierung wird nicht nur die Fahrbahn erneuert. So werden zum Beispiel auch das Entwässerungssystem saniert und die Verkehrszeichenbrücken umgebaut. Generell soll die Beschilderung erneuert werden. Außerdem werden die Randstreifen ausgebaut und der Asphalt auf der L 40 im Knotenpunkt mit der B 101 erneuert.

Von MAZonline