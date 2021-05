Teltow-Fläming: Bauarbeiten auf der K 7226

Teltow-Fläming

Erneuert wird laut einer Presseinformation des Landkreises in Kürze die Straßendecke eines etwa 4,4 Kilometer langen Teilabschnittes der Kreisstraße K 7226 zwischen Neuhof bis an den Ortseingang von Sperenberg. Die Bauarbeiten sind für die Zeit vom 7. Juni bis 9. Juli geplant. Der Verkehr wird über die B 96 und die L 74 umgeleitet. Innerhalb der Baustelle befindet sich die Einmündung nach Fernneuendorf. Damit der Ort weiter erreichbar bleibt, wird das Vorhaben in zwei Abschnitte geteilt: Im ersten Bauabschnitt erfolgt der Ausbau zwischen Sperenberg und dem Abzweig nach Fernneuendorf. Im zweiten Abschnitt wird die Strecke zwischen dem Abzweig nach Fernneuendorf und dem Beginn der Baustelle bei Neuhof hergestellt. Während der Arbeiten bleibt der jeweilige Bauabschnitt voll gesperrt.

Von MAZonline