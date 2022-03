Luckenwalde/Ludwigsfelde/Rangsdorf

Europaweit findet einmal im Jahr der „Speedmarathon“ statt – in diesem Jahr am Donnerstag, dem 24. März. Ab Mitternacht und dann 24 Stunden lang kontrolliert die Polizei besonders die Einhaltung der Temporegeln – auch in der Region Teltow-Fläming.

Schwerpunkte sind Kitas und Schulen. Kontrollpunkte werden sich unter anderem in Luckenwalde, Straße des Friedens, im Rousseaupark Ludwigsfelde und im Rangsdorfer Ortsteil Groß Machnow in der Dorfstraße befinden.

Von MAZonline