Mit einem Mal wirken die Innenstädte fast wie ausgestorben. Seit Mittwoch gilt bundesweit der harte Lockdown, was natürlich auch in Luckenwalde und Jüterbog zu spüren ist. „Plötzlich ist alles wie abgehackt“, meint Jüterbogs Buchhändler Günther Kaim, der das in seinem Geschäft in der Pferdestraße deutlich zu spüren bekam. „Am Montag und Dienstag gab es noch regelrechte Panikkäufe“, weiß er zu berichten, „und jetzt ist es plötzlich ziemlich ruhig.“

Dabei gibt es eigentlich gar keinen Grund dafür, denn die Buchhandlungen gehören zu den Branchen, die nicht vom Lockdown betroffen sind. „Wir dürfen weiterhin öffnen“, betont Günther Kaim, „nur das hat sich anscheinend noch nicht herumgesprochen.“

Kunden wollen örtlichen Einzelhandel erhalten

In der Tat ist sein Geschäft geöffnet wie sonst auch, in Jüterbog ebenso wie auf dem Luckenwalder Boulevard. Aber etwas Kundschaft ist doch da, wie zum Beispiel das Ehepaar Brümmer aus Jüterbog. „Wenn es irgendwie geht, kaufen wir hier ein und bestellen nichts im Internet“, sagen Elke und Norbert Brümmer. Immerhin gehe es um den Erhalt des örtlichen Einzelhandels.

Elke und Norbert Brümmer haben sich mit Lesestoff für die Weihnachtstage eingedeckt. Quelle: Hartmut F. Reck

Wie es aussieht, wenn der mal ganz zusammenbricht, kann man gegenwärtig in den Innenstädten beobachten: gähnende Leere bis auf ein paar Imbissläden und eben die einzige Buchhandlung im Ort. Buchhändler Kaim ist natürlich erleichtert, dass er seine Geschäfte offen lassen kann. Beim ersten Lockdown im Frühjahr musste er sie noch schließen. Nur die beiden Geschäfte in Berlin durften damals geöffnet bleiben, wie jetzt auch wieder.

Kaim zitiert den Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mit der Aussage, dass Buchläden „geistige Tankstellen“ seien. Und herkömmlich Tankstellen dürften schließlich auch weiter geöffnet bleiben. Vor allem bei den bevorstehenden ruhigen Tagen im Zeichen der bedrohlichen Pandemie biete sich der Griff zu einem guten Buch geradezu an, so sieht das Günther Kaim: „Man kann ja nicht die ganze Zeit in den Fernseher glotzen!“

Erst Freude, dann Skepsis in der Ludwigsfelder Brunnenbuchhandlung

Elisabeth Hoch-Biskupski, Geschäftsführerin der Brunnen-Buchhandlung an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde hat sich zunächst gefreut: „Hey, wir dürfen offen halten, hab ich gedacht. Und daran, dass das dem Umsatz nach der Schließung im Frühjahr gut tut.“ Dann kam Skepsis auf. Was heißt das alles, hat sich die Buchhändlerin gefragt. „Erleben wir jetzt den Run auf unsere Buchhandlung, weil die Menschen bemerken, dass sie hier noch schnell ein letztes Weihnachtsgeschenk bekommen können?“ In der Brunnen-Buchhandlung dürfen nach den AHA-Regeln 16 Kundinnen und Kunden gleichzeitig in den Bücherregalen nach Lesenswertem forschen. Dafür stehen eben genau auch 16 Körbe vor dem Laden. „Wenn die weg sind, muss man warten“, sagt Elisabeth Hoch-Biskupski. Am ersten Tag der neuen Verordnung war es relativ ruhig – der Ansturm blieb aus. „Trotzdem“, so sagt sie: „Ich hab bei dem ganzen gemischte Gefühle.“

Elisabeth Hoch-Biskupski ist die neue Geschäftsführerin der Brunnen-Buchhandlung Ludwigsfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Nicht viel anders ergeht es Regine Risse von der Buchhandlung Blankenfelde. „Erst habe ich gedacht, sehr schön, dass wir diesmal aufhalten dürfen. Wir haben ja reichlich Weihnachtsware da. Und wir verkaufen ja laut Gesetz geistige Nahrung.“ Die andere Sache aber sei, wie es mit den Infektionen weitergeht. Auch in der Blankenfelder Buchhandlung verlief der Mittwoch ruhig. Andrang gab es vor allem in den letzten beiden Tagen vor dem Lockdown und am Sonnabend.

Öffentliche Bibliotheken geschlossen

Die Stadtbüchereien hingegen sind wegen Corona seit Mittwoch bis mindestens zum 10. Januar auch geschlossen. Das wären es zwischen den Feiertagen sowieso gewesen. So muss man sich seine geistige Nahrung eben im Buchhandel besorgen und braucht dafür noch nicht einmal den Versandhandel im Internet zu bemühen.

„Wir haben dasselbe Angebot wie Amazon und all die anderen“, sagt Günther Kaim, dessen Sohn Uwe Kaim als Geschäftsführer und Junior-Chef selber einen Online-Handel betreibt. Die Bedingungen seien die gleichen wie beim großen Konkurrenten, einschließlich Versand am nächsten Tag. Und wer es ganz eilig hat, kann seine Buchbestellung, die er bis 16.30 Uhr vorgenommen hat, gleich am nächsten Morgen im Buchladen abholen. „Wir sind sogar schneller als der Online-Handel“, sagt Kaim.

Günther Kaim : Es wird wieder mehr gelesen

Das Bewusstsein bei den Kunden scheint sich aber wieder zugunsten des Einzelhandels zu wandeln, beobachtet Günther Kaim: „Wir haben den Eindruck, dass wieder mehr gelesen wird, und viele Kunden sagen bewusst, dass sie nicht mehr bei Amazon kaufen wollen, sondern lieber beim stationären Handel.“

So ist auch bisher das Weihnachtsgeschäft für den hiesigen Buchhandel gut gelaufen. Doch dann kam eben am Mittwoch der totale Einbruch. Nur so genannte Zielkäufer fanden ihren Weg in die Buchhandlung, Kunden also, die gezielt nach einem bestimmten Buch suchten und wussten, dass sie weiterhin geöffnet haben. „Was uns jetzt aber fehlt“, so Günther Kaim, „sind die Impulskäufer.“ Das sind diejenigen Kunden, die ihren Aufenthalt in der Innenstadt dazu nutzen, mal im Buchladen vorbeizuschauen und etwas zu stöbern.

„Aber wozu soll man jetzt noch in die Innenstadt kommen, wenn alles andere drumherum zu ist?“, fragt sich auch Buchhändler Kaim, es sei denn, man weiß genau was man will, oder nutzt vielleicht doch die stille Zeit, in aller Ruhe zu stöbern.

Von Hartmut F. Reck und Udo Böhlefeld