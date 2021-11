Luckenwalde/Ludwigsfelde

Jeder dritten Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt angetan. „Das stimmt nachdenklich und zeigt: Das Thema unseres heutigen Aktionstages ist aktueller denn je.“ Teltow-Flämings Gleichstellungsbeauftragte, Christiane Witt, machte am Donnerstag mit dem Hissen der Aktionsflagge vor dem Kreishaus auf dieses Tabuthema aufmerksam.

„Gewalt gegen Frauen hat viele Erscheinungsformen und ist nicht an das Alter und die soziale Stellung gebunden“, sagte Witt. Als Gleichstellungsbeauftragte erfährt sie immer wieder von schrecklichen Schicksalen von Frauen aus Teltow-Fläming. Witt erklärte aber auch, dass Gewalt gegen Frauen im Kleinen beginnt, zum Beispiel mit unpassenden Äußerungen im Alltag. Ihre Erfahrungen und die Statistiken beweisen: Gefeit ist niemand davor. „Betroffene wie Täter kommen aus allen sozialen Schichten mit unterschiedlichsten Bildungsniveaus und kulturellen Hintergründen“, erklärte sie.

Flagge auch in Ludwigsfelde gehisst

Umso wichtiger ist es der Gleichstellungsbeauftragten seit jeher, ein klares Zeichen zu setzen. Das Thema soll das Tabu verlieren und betroffene Frauen erfahren, wo sie Hilfe finden. „Den Aktionstag gibt es seit 20 Jahren“, sagte Christiane Witt. „Es ist gut zu sehen, dass das Thema in den vergangenen zwei Jahren immer mehr an medialer Aufmerksamkeit erfahren hat.“ Inzwischen haben mehrere Städte und Gemeinden im Kreis eigene Gleichstellungsbeauftragte und setzten vor Ort am Donnerstag zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ein Zeichen.

In Ludwigsfelde wurde die Flagge zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen vor dem Rathaus gehisst. Quelle: Johanna Apel

So auch Ludwigsfelde. Dort hissten der Frauenstammtisch und andere Ehrenamtliche gemeinsam mit der Stadt ebenfalls die Flagge des Aktionstag. Es sei wichtig, dass sie nun über dem Rathausplatz wehe, sagte Bürgermeister Andreas Igel (SPD). Schließlich gehe es darum, hinzuschauen – und Frauen zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen. Die Flagge soll nun noch bis zum Montag gehisst bleiben. Bereits im vergangenen Jahr hatte es am 25. November eine solche Aktion in Ludwigsfelde gegeben. „Das sollte Tradition werden“, so Igel. Er dankte den Frauen, die sich dafür stark gemacht hatten.

Infomaterial für Opfer von Gewalt

Dazu zählt auch Angelika Wodtke vom Ludwigsfelder Frauenstammtisch. Die Hilfe für bedrohte oder misshandelte Frauen und ihre Kinder sei und bleibe „ein wichtiges Anliegen“, so die Stadtverordnete (Die Linke/FiLu). Mit der Teilnahme am Aktionstag setze der Stammtisch nun ein Zeichen gegen häusliche Gewalt. Gleichzeitig beteiligt er sich auch an der bundesweiten Aktion „Wir brechen das Schweigen“: Mit Flyern, Aufklebern und anderen Materialien sollen Opfer von Gewalt Hilfsmöglichkeiten informiert werden. Wodtke und ihre Mitstreiterinnen zeigten das Infomaterial.

Maren Ruden, die Anfang der 90er Jahre zu den Gründerinnen einer Notunterkunft für Frauen in Ludwigsfelde gehörte, fügte hinzu: „Wer wenn nicht wir, haben wir damals gesagt“, so Ruden. Nun brauche es aber auch Männer, die sich gegen häusliche Gewalt stark machen. „Wir brauchen Feministen. Nicht nur Feministinnen.“ Das aus der Zufluchtsstätte hervorgehende Frauenhaus wurde erst kürzlich 30 Jahre alt.

Frauenhäuser sind gut ausgelastet

Zwei Frauenhäuser gibt es im Landkreis Teltow-Fläming: Einmal in Ludwigsfelde und einmal in Luckenwalde – Träger ist in beiden Fällen das Strausberger Bildungs-und Sozialwerk. Die Kapazität in den beiden Frauenhäusern ist derzeit gut ausgelastet. Teilweise sei man sogar überfüllt gewesen, sagt eine Sprecherin. Das größte Problem sei jedoch der schwierige Wohnungsmarkt. Wer den Sprung aus dem Frauenhaus geschafft habe, habe oftmals Schwierigkeiten, eine neue Wohnung zu finden. Denn: Viele Frauen kehren nicht wieder in ihr gewohntes Umfeld zurück.

Der Aktionstag sollte ein Zeichen sein – für Frauen, die Hilfe brauchen. „Ich hoffe, dass damit ankommt, dass es sich lohnt, mutig zu sein“, so die Sprecherin. Gleichzeitig solle er auch ein Signal an die Institutionen senden: Denn die Frauenhäuser seien auf Behörden und Ämter angewiesen. Seit der Corona-Krise habe es „auf jeden Fall“ mehr Beratungsbedarf gegeben, so die Sprecherin. „Corona hat es nicht einfacher gemacht“. Hinzu kam, dass im Luckenwalder Haus selbst ein Corona-Ausbruch war – und die Zufluchtsstätte unter Quarantäne gestellt wurde. Insgesamt hat das Frauenhaus Luckenwalde sieben Plätze für Frauen und 13 Plätze für Kinder. In Ludwigsfelde können fünf Frauen und acht Kinder unterkommen.

Von Johanna Apel und Victoria Barnack