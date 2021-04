Woltersdorf

Für zahlreiche Passagiere der Deutschen Bahn auf der Linie RE 3 vom Süden in Richtung Berlin war am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf dem Bahnhof in Woltersdorf zunächst Endstation. Wie ein Bahnsprecher mitteilt, gab es beim Halt des Zuges in Woltersdorf einen Lok-Schaden.

Die Fahrgäste mussten evakuiert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Ihre Reise haben einige daraufhin mit anderen Verkehrsmitteln fortgesetzt, die Mehrheit aber musste auf den nächsten Zug warten.

Von Elinor Wenke