Teltow-Fläming

Resignation macht sich breit unter den Händlern, Gastronomen und Hoteliers in Teltow-Fläming. Die Ergebnisse nach dem Treffen zwischen Ministerpräsidenten und Kanzlerin am Mittwoch haben bei vielen von ihnen auch die letzten Hoffnungen auf ein starkes Weihnachtsgeschäft zerstört. Dabei war den meisten schon klar, was sie ab Dezember erwarten würde. Uwe Kaim, Einzelhändler aus Jüterbog und Vizepräsident der Potsdamer Industrie- und Handelskammer, hatte sich wenigstens eine Sonderregelung für die Sonntage gewünscht. „Wir Händler kämpfen wie die Wilden für eine Sonntagsöffnung“, erklärt er, „schade, dass uns diese Chance verwehrt bleibt.“

Uwe Kaim ist Unternehmer aus Jüterbog und Vize-Präsident der Industrie- und Handelskammer IHK Potsdam. Quelle: Victoria Barnack

Anzeige

Verboten sind die verkaufsoffenen Sonntage zwar nicht grundsätzlich. Aber nur mit einem „besonderen Anlass“ könnten die Verwaltungen sie erlauben. Weil wegen der Coronakrise nun aber solche Ereignisse wie Weihnachtsmärkte untersagt sind, fallen auch die Sonntage aus der Ausnahmeregelung raus. „Dabei hätten wir damit den Kundenandrang ein wenig entzerren können“, sagt Uwe Kaim, „denn auch wenn in diesem Jahr kein Händler mehr reich wird – Eins steht fest: Die Kunden werden vor Weihnachten mehr einkaufen.“

Lesen Sie auch: Das sind die neuen Corona-Regeln

In die relativ kleinen Buchhandlungen, die Kaim unter anderem in Jüterbog und Luckenwalde betreibt, darf er nur einen Kunden je zehn Quadratmeter Ladenfläche einlassen. Diese Regelung gilt schon seit Wochen und bleibt auch ab Dezember bestehen. Für größere Geschäfte gelten dann strengere Regeln als bisher: Hier ist dann noch ein Kunde je 20 Quadratmeter erlaubt. „Weltfremd“ und „nicht verständlich“ findet Kaim diese Regeln. „Noch komplizierter kann man es für Händler und Kunden kaum noch machen“, sagt er und wünscht sich statt strengeren Regeln und mehr Kontrollen lieber bessere Unterstützung und Aufklärung durch die Behörden. „Wir Händler sind froh, dass wir überhaupt noch offen haben. Aber wenn ich Kunden nicht in meinen Laden lassen darf, weil die Anzahl erricht ist, kann das kaum jemand nachvollziehen.“

Dagmar Bernütz (r.) und ihre Tochter Nicole Hagel können sich auf ihre Luckenwalder Stammkunden verlassen. Quelle: Margrit Hahn

Geschenke-Händlerin: Unsere Kunden halten uns die Treue

Mehr Glück mit ihren Kunden hat offenbar Dagmar Bernütz vom Achtzehner-Geschenkeladen in Luckenwalde. „Unsere Kunden halten uns die Treue und beachten auch die Regeln, sagt sie, „sie tragen Maske und warten draußen, wenn der Andrang zu groß ist.“ Die Händlerin nimmt die strengen Regeln in Kauf. Für sie ist die Hauptsache, dass ihr Geschäft überhaupt geöffnet bleiben darf. Denn ihr Online-Shop bringt nur einen kleinen Umsatz. „Ich bin froh, dass mir die Luckenwalder Stammkunden so treu sind“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Die aktuellen Corona-Zahlen aus Teltow-Fläming

„Es ist alles eine Katastrophe“, beschreibt dagegen Achmed Yildirim die Situation in seinem Döner-Point in der Jüterboger Großen Straße. „Im Sommer war die Zahl der Kunden trotz Corona noch so einigermaßen, aber jetzt kommen die strengen Regeln und die Witterung zusammen und die Zahl der Käufer ist um 60 Prozent eingebrochen“, so der Imbiss-Betreiber. Dass es wohl nicht anders geht, sieht auch er. „Klar sind die Regeln gut für die Gesundheit, aber für’s Geschäft sind sie sehr schlecht.“

Auch in Jüterbog mussten sich die Händler an die neue Situation anpassen. Quelle: Uwe Klemens

„Fleisch und Wurst brauchen die Menschen immer“

Komplett ohne Auswirkungen sind die bisherigen Regeln auf den Umsatz der Neumarktfleischerei-Filiale am Jüterboger Markt geblieben, so dass man dort auch den strengeren Regeln eher gelassen entgegensieht. „Auch wenn die Stadt wegen der geschlossenen Cafés und Gaststätten leerer ist, merken wir davon am Umsatz gar nichts. Fleisch und Wurst brauchen die Menschen eben immer“, schildert Verkäuferin Lisa Köhler die Situation.

Im Jüterboger Stadtzentrum ist in Corona-Zeiten deutlich weniger los. Quelle: Uwe Klemens

„Da müssen wir jetzt einfach durch“, sagt Bäckerei-Konrad-Mitarbeiterin Cornelia Tiedt, die für die insgesamt 13 Filialen ihres Unternehmens zuständig ist. Gerade Jüterbog hat es besonders schwer erwischt, weil die Filiale am Markt zu normalen Zeiten vor allem auch vom Kaffee- und Kuchen-Geschäft lebt. „Weil Sitzen und Verweilen nun nicht erlaubt sind, sind es bestimmt 30 bis 40 Prozent weniger Umsatz. „Die Kunden haben ihr Einkaufsverhalten angepasst und kommen seltener, kaufen dann aber mehr“, so Tiedt. Dass sich die Lage vor dem Frühjahr entspannt, glaubt sie nicht.

Ludwigsfelder Geschäfte sind vorbereitet

In Ludwigsfelde nehmen die Geschäfte die erneue Verschärfung einigermaßen gelassen hin. Die Leiterin der Brunnen-Buchhandlung, Elisabeth Hoch-Biskupski, darf dann zwar nur noch 16 Kunden in den Laden lassen, aber so viele seien in der Regel auch an guten Tagen nie gleichzeitig da, sagt sie. Zählen will sie die Kunden, indem jeder einen Einkaufskorb bekommt. Die hatte sie schon beim ersten Lockdown angeschafft. „Ich hoffe, dass die Leute dann auch die Schilder beachten, sonst muss ich eine Mitarbeiterin an die Tür stellen“, sagt sie.

Die Brunnen Buchhandlung Ludwigsfelde Quelle: Marina Ujlaki

Auf den Geschenkpapier-Service will Hoch zunächst nicht verzichten. Sollte es dadurch zu längeren Wartezeiten kommen, bei denen die Kunden draußen stehen müssen, werde sie überlegen Punsch auszuschenken. „So eine Aktion wäre doch vielleicht nett“, sagt sie. Viele ihrer Kunden würden die Bücher aber ohnehin vorbestellen, um nur kurz in den Laden zu müssen. „Die Loyalität ist wirklich groß, das freu uns natürlich.“ Auch dem Weihnachtsgeschäft blickt sie damit positiv entgegen.

Elisabeth Hoch-Biskupski ist die neue Geschäftsführerin der Brunnen-Buchhandlung Ludwigsfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Carmen Specht: Es wird wenig Änderungen geben

Auch Carmen Specht, die zusammen mit ihrem Mann den Edeka in Ludwigsfelde führt, sieht wenig Änderungen auf sich zukommen. Schon im ersten Lockdown war der Supermarkt dazu übergegangen, Kunden nur mit Einkaufswagen in den Laden zu lassen. Von den 300 Einkaufswagen, die sie auf der Verkaufsfläche bisher hätten ausgeben dürfen, hatten sie aber nur 200 im Einsatz. Durch die neue Regel reduziert sich die Zahl auf 170 – immer noch mehr als genug sogar im Weihnachtsgeschäft, sagt Specht. Einen Mitarbeiter an die Tür stellen, um zu kontrollieren, dass alle Kunden einen Wagen nehmen, will sie nicht. „Wir sprechen die Kunden dann im Laden an, wenn wir sehen, dass einer keinen Wagen hat, und holen gegebenenfalls einen für ihn.“

Edeka Specht in Ludwigsfelde Quelle: Marina Ujlaki

Nur zwei Sachen ändern sich im Edeka im Weihnachtsgeschäft: Zum einen wird die Weihnachtsware am Eingang zu finden sein, nicht wie gewohnt vor den Kassen, um dort genügend Abstand halten zu können. Zum anderen wird es die Einpackhilfen an den Kassen nicht geben, die in den letzten Jahren den Kunden geholfen hatten, die Weihnachtseinkäufe schnell zu verstauen. „Das geht leider nicht, weil es dann zu eng an den Kassen wird“, sagt Specht.

Von Victoria Barnack, Lisa Neugebauer, Margrit Hahn und Uwe Klemens