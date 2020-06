Jühnsdorf

Der Wald im Besitz des Landkreises Teltow-Fläming soll auch künftig zur Erholung dienen und nicht gezielt bewirtschaftet werden. So viel steht schon fest. Weitere Details über die künftige Arbeit im Kreiswald soll zunächst eine Inventur und anschließend eine neue Strategie klären. Das berichtete der Leiter des Landwirtschaftsamtes Teltow-Fläming, Johann Meierhöfer, in der vergangenen Woche im Fachausschuss. „Der Kreiswald soll naturnah bleiben und seine Erholungsfunktion behalten“, sagte er. Die Flächen als Wirtschaftswald zu nutzen, sei nicht geplant.

Johann Meierhöfer leitet das Landwirtschaftsamt Teltow-Fläming. Quelle: Victoria Barnack

Mit einer Inventur muss aber zunächst einmal geklärt werden, wie es dem Kreiswald derzeit geht,. Dafür werden nicht nur Art und Alter der Bäume erfasst. Auch Käfer, Schädlinge und andere Schäden zum Beispiel durch Stürme kommen in das Protokoll. Die letzte Inventur in diesem Ausmaß sei viele Jahre her, so Meierhöfer.

Landkreis besitzt rund 300 Hektar Wald

Dem Landkreis Teltow-Fläming gehören rund 300 Hektar Wald. Der Großteil davon wurde vor vielen Jahren vom alten Kreis Zossen übernommen und befindet sich dementsprechend im Norden. Die Flächen liegen vor allem bei Jühnsdorf nördlich der A10, bei Rangsdorf und Blankenfelde. Im Süden von TF besitzt der Kreis nur wenige, kleinere Waldflächen.

„Klimawandel gab den Gedankenanstoß“

Der Kreis kümmert sich schon seit vielen Jahren nicht mehr selbst um den Wald. Seit 2016 betreut der Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg die Flächen; zuvor war es die Landesforst gewesen.

„Der Klimawandel gab nun den Gedankenanstoß, einen Schnitt zu machen“, erklärte Meierhöfer. Denn auch wenn er flächenmäßig klein ist, soll der Kreiswald noch viele Jahrzehnte überleben. Zwischen Blankenfelde, Jühnsdorf und Rangsdorf nutzen ihn viele Einwohner, aber auch Berliner Besucher regelmäßig als Wanderweg.

Nachhaltiger Waldumbau geplant

Die sogenannte Forsteinrichtung, quasi ein Bewirtschaftungs- und Planungsinstrument für Forstbetriebe, wird demnächst neu vergeben. „Bei der Ausschreibung werden wir darauf achten, dass die Prämissen aus dem Klimapaket beachtet werden, das der Kreistag im Februar beschlossen hat“, erklärte der Amtsleiter.

Von Victoria Barnack