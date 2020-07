Großbeeren/Luckenwalde

Ehemalige Mitarbeiter in Übergangswohnheimen für Geflüchtete erheben schwere Vorwürfe gegen den Betreiber Internationaler Bund (IB) und den Landkreis Teltow-Fläming. Von Mängeln bei der Grundausstattung ist die Rede, hygienisch katastrophalen Zuständen und mangelhafter Personalausstattung.

Kakerlaken in beiden Übergangswohnheimen

In der Grabenstraße in Luckenwalde konnte sich die MAZ selbst ein Bild machen. Dort gab es Küchenschaben in den Zimmern der Bewohner, der Schrank mit Lebensmitteln zog sie magisch an. Ein Handy-Video aus Großbeeren zeigte Bilder, bei dem die Kakerlaken die Flurwände entlang laufen. Eine ehemalige Mitarbeiterin des Betreibers berichtet von einem Vorfall, bei dem eine Kakerlake aus dem Ohr eines Kindes gekrochen ist. Grundsätzlich sei das Problem seit langem bekannt, sagt eine andere Ex-Mitarbeiterin. „Alle Bekämpfungsversuche sind aber bisher gescheitert.“

Landkreis und Betreiber bestätigen, dass es in beiden Unterkünften Probleme mit Kakerlaken gibt, Abhilfe könne aber nur langfristig eine regelmäßige Schädlingsbekämpfung alle zwei bis vier Wochen schaffen. In beiden Häusern sei eine Fachfirma damit beauftragt. Die durchgeführten Maßnahmen würden protokolliert. Der IB weist zudem darauf hin, dass er das Heim in Großbeeren erst am 10. Juli übernommen hat.

Bei Regen kein Strom

Seit geraumer Zeit ist zudem das Dach in Luckenwalde undicht. Bei Starkregen läuft das Wasser in Strömen die Wände herunter. „Dann mussten wir die Sicherungen ausschalten“, sagt Iris B.*, die als vom Jobcenter entsandte Helferin im Luckenwalder Übergangswohnheim arbeitete. Zuletzt war das in der vergangenen Woche der Fall.

An Feuchtraumsteckdosen und Lichtschaltern in Duschräumen fehlen darüber hinaus die Deckel. In Duschen und auch an anderen Stellen finden sich Spuren von möglichem Schimmelbefall. Und: Einer der Duschräume ist auch im Winter ungeheizt.

Landkreis wie Betreiber bestätigen das undichte Dach. Das soll nun repariert werden. Auch die Sanierung der maroden Sanitäranlagen werde derzeit ausgeschrieben, bestätigte Ilka Leistner, Leiterin des Hochbauamtes des Kreises. Der Betreiber konstatierte insgesamt: „Der Zustand des Gebäudes ist sanierungsbedürftig.“

Die sanitären Anlagen sind in einem schlechten Zustand. Quelle: Udo Böhlefeld

Bisher gab es in Großbeeren nur eine Waschmaschine für alle Bewohner

Beim Ortstermin sah man der Küche an, dass sie kurz zuvor gereinigt wurden. Der MAZ liegen allerdings auch Fotos von anderen Zuständen vor. Überfüllte Mülltonen neben schmutzigen Herden, denen Abdeckungen fehlen oder bei denen die Backofentür defekt ist. „Mütter mit Kindern mögen hier kaum kochen“, beschreibt eine ehemalige Mitarbeiterin. Bis Juni soll es in Großbeeren nur eine einzige Waschmaschine für die über 100 Bewohner gegeben haben. Sie muss wohl im Dauerbetrieb gelaufen sein. Dieser Zustand sei jetzt behoben, schreibt der Internationale Bund, der die Einrichtung in Großbeeren erst zum 10. Juli übernommen hat: „Aktuell stehen in der Unterkunft drei voll funktionsfähige Waschmaschinen zur Verfügung.“ Zu den Zuständen vor seiner Übernahme könne er nichts sagen.

Übergangswohnheim Luckenwalde: Beschädigte und verschmutzte Herde. Quelle: Udo Böhlefeld

Helferin ohne passende Qualifikation in allen Bereichen eingesetzt

Iris B., die als vom Jobcenter entsandte Helferin im Luckenwalder Übergangswohnheim, arbeitete, erhebt weitere Vorwürfe. Sie hat weder eine sozialpädagogische Ausbildung, noch ist sie im Facility-Management zuhause. „Eingesetzt wurde ich aber faktisch in allen Bereichen“, sagt sie. „Oft war ich tagelang alleine mit den Hausbewohnern.“ Gegenüber dem Jobcenter habe sie das nicht angeben dürfen. Für ihre Tätigkeitsberichte ans Jobcenter seien ihr genaue Vorgaben gemacht worden. Dass sie als einzige Arbeitskraft im Haus war, gehörte zu den Dingen, die nicht in den Berichten hätten erwähnt werden dürfen. In seiner Stellungnahme schreibt der Internationale Bund: „Der Fall bezieht sich auf einen Tag. Die Besetzung in der Unterkunft war durch den Hausmeister abgesichert. Das Vorgehen war mit dem Landkreis abgestimmt. Verantwortliche Mitarbeiterinnen waren ständig telefonisch erreichbar.“ Iris B. hält dagegen, das sei nicht nur einmal vorgekommen.

Übergangswohnheim Luckenwalde Quelle: Udo Böhlefeld

Angriff durch einen Bewohner

Kritisch wurde es für Iris B., als ihr ein Bewohner sprichwörtlich an die Kehle ging. Genau dieser Angreifer fällt immer wieder auf. Er bedroht Mitarbeiter des Kreises, der Einrichtung und selbst des Wachschutzes. Bei einer Gelegenheit soll er einem anderen Mann mit einem Messer schwere Verletzungen am Hals zugefügt haben. „Der gehört eigentlich nicht hierher“, sagt Iris B. Selbst Mitbewohner der Unterkunft haben Angst vor seinen Wutausbrüchen. Der Internationale Bund schreibt dazu: Bei strafrechtlich relevanten Delikten würden die Mitarbeiter umgehend die Polizei informieren. „Bezüglich einzelner Personen stehen wir mit dem Landkreis im engen Austausch, um eine Lösung zu finden“, so der IB.

Verlängerung der Maßnahme

Iris B. sagt außerdem, ihr sei versprochen worden, dass man sich um eine Verlängerung ihrer Maßnahme bemühe. Sie sollte weiterhin in der Einrichtung arbeiten dürfen. „Plötzlich hieß es aber, das Arbeitsamt stimmt einer Verlängerung der Maßnahme nicht zu. Wie ich durch das Arbeitsamt erfahren habe, hat der Betreiber allerdings einen bereits gestellten Förder-Antrag wieder zurückgezogen.“ Es habe keinen Bedarf gegeben. Wie groß der Bedarf tatsächlich ist, zeigen der aber MAZ vorliegende Dienstpläne. In einem Fall muss der Hausmeister aus Luckenwalde über einen Zeitraum von sieben Wochen in einem anderen Wohnheim die dortige Leitung vertreten.

Betreiber und Landkreis äußern sich nicht zu Personalfragen

Zu Personalfragen wollen sich Betreiber wie Landkreis nicht äußern. „Aus datenschutzrechtlichen Gründen.“ Und die Anforderungen an Personal in bezug auf Ausbildung und Anzahl für die Einrichtungen würden von der Aufsichtsbehörde, dem Landesamt für Soziales und Versorgung festgelegt und überprüft. „Diese allgemein gültigen Standards werden in den vom Betreiber geführten Häusern eingehalten“, schreibt die Kreisverwaltung. Der Internationaler Bund schreibt, laut Landesaufnahmegesetz müsse ein Mitarbeiter pro 80 Personen eingesetzt werden. In der Unterkunft in Luckenwalde lebten 73 Personen.

* Namen wurden von der Redaktion geändert

Von Udo Böhlefeld