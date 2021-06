Teltow-Fläming

Einige Teststellen in Teltow-Fläming verkürzen ab der kommenden Woche ihre Öffnungszeiten. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Demnach wird die Teststation des DRK in Luckenwalde im Haus des Ehrenamts ab Montag komplett geschlossen. In den vergangenen Tagen würden an dem Standort zu wenige Coronatests nachgefragt, heißt es vom Kreisverband Fläming-Spreewald.

In Luckenwalde gibt es inzwischen aber zahlreiche Alternativen. Unter anderem bieten zwei Apotheken und das Fitnessstudio in der Forststraße weiterhin Testungen an, teilweise auch mit großzügigen Öffnungszeiten an den Wochenenden.

Geöffnet bleiben auch die anderen Testzentren des DRK in Teltow-Fläming. An zwei Standorten werden die Öffnungszeiten ab Montag aber leicht eingeschränkt: In der Jüterboger Goethestraße gibt es die kostenlosen Bürgertests dann noch montags, mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr.

Auch in der Station in der Niedergörsdorfer Turnhalle gibt es leichte Veränderungen. Die ehrenamtlichen Tester sind ab der kommenden Woche immer mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr vor Ort.

Auch dem Impfzentrum in Luckenwalde stehen Veränderung ins Haus. Noch gibt es keine endgültige Entscheidung darüber, ob der Landkreis den Betrieb im Juli übernimmt und damit das Impfzentrum weiterführt, das sonst am 31. Juli geschlossen würde. Das teilte Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) am Montag im Haushalts- und Finanzausschuss des Kreises mit. „Es sind nach wie vor viele Fragen ungeklärt“, sagte sie. Ein neuer Vertragsentwurf vom Land soll diese beantworten. Bis zum Freitag muss der Landkreis seine Entscheidung mitteilen.

Inzidenz: 23,5

Die Infektionszahlen in Teltow-Fläming bleiben derweil niedrig. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut lediglich zwei Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken von 27,1 am Vortag auf nun 23,5. Gleichzeitig wurden zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus aus Teltow-Fläming gemeldet. Damit sind nun insgesamt 208 Menschen aus dem Kreis an beziehungsweise mit dem Virus gestorben. Infiziert haben sich bisher 6858 Einwohner.

Von Victoria Barnack