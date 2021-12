Luckenwalde

Der Spendensegen nimmt kein Ende: Kurz vor Weihnachten dürfen sich das Luckenwalder Tierheim „Am Bürgerhof“ und das Hospiz „Hand in Hand“ über eine großzügige Gabe freuen. Diese kommt vom britischen Unternehmen LGC, das im Luckenwalder Biotechnologiepark einen seiner Firmensitze hat. „Wir vom Betriebsrat haben im vorigen Jahr eine Weihnachtsspendenaktion ins Leben gerufen“, erzählt Nicole Kreuzer. Daran beteiligten sich sowohl die Belegschaft als auch die Geschäftsführung.

Zeichen setzen

Rund 1800 Euro seien so zusammengekommen, die man dann an soziale Einrichtungen verteilt hatte. In diesem Jahr wurde die Aktion wiederholt. Jeweils die Hälfte der insgesamt 1610 Euro sollte erneut an zwei lokale Institutionen oder Vereine gehen. „Um direkt vor Ort helfen zu können, wo Hilfe benötigt wird“, sagt Nicole Kreuzer. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen wir damit ein positives Zeichen setzen und auch andere animieren, etwas Gutes zu tun“.

Lesen Sie auch Luckenwalde: Marktkauf beschenkt drei Einrichtungen aus Trebbin und Luckenwalde

Dringender Bedarf

Kathrin Schön, Mitarbeiterin beim Luckenwalder Tierheim „Am Bürgerhof“, freut sich über die unverhoffte Finanzspritze. „Das Geld wird dringend für die Tierarztkosten benötigt“, erzählt sie. Erst vor kurzem habe man zehn französische Laufhunde aufnehmen müssen, die dem Besitzer auf Grund unzulässiger Haltung vom Veterinäramt entzogen werden mussten. „Fast alle Hunde mussten wir operieren lassen“, erklärt Kathrin Schön. Daher wird jegliche finanzielle Unterstützung für die Behandlung der Vierbeiner dringend benötigt.

Von Iris Krüger