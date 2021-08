Luckenwalder

Trauer im Luckenwalder Tierpark: Bienchen, eine der beiden letzten Bärinnen, ist gestorben. Der Chef des Tierparks, Philipp Herrmann, berichtet am Freitag, dass die Bärendame schon am Donnerstag nicht mehr aufgewacht war. „Auf unserer täglichen Morgenrunde haben wir bemerkt, dass sie nicht wie gewohnt reagierte“, sagt er. Dass die beiden Bärinnen länger schlafen, sei ganz normal. Weil es nun aber gar keine Reaktion mehr von Bienchen gab, riefen die Pfleger den Tierarzt. Der wiederum musste den Tod des Tieres feststellen. „Bienchen muss friedlich eingeschlafen sein“, sagt Herrmann. „Für uns Tierpfleger ist das die beste Art, wenn ein Tier von allein geht.“

Philipp Herrmann leitet den Luckenwalder Tierpark seit 2019. Quelle: Margrit Hahn

Am 8. Januar 1992 wurde Bienchen im Luckenwalder Tierpark geboren. „Sie kannte nie ein anderes Umfeld“, erklärt der Tierparkleiter. Mit fast 30 Jahren ist die Bärin etwa fünf Jahre älter geworden als die meisten ihrer Artgenossen in freier Natur. „In menschlicher Obhut werden Bären auch mal 35 Jahre alt“, sagt Philipp Herrmann, „allerdings nur in sehr guter Haltung. Und wir wissen, dass unser Bärengehege nicht mehr zeitgemäß ist.“ Überrascht war das Team über den Tod trotzdem. Denn eigentlich war Schwester Tienchen diejenige, die mit mehr altersbedingten Problemen beim Laufen und Klettern zu kämpfen hat.

Nun wollen die Tierpfleger in Luckenwalde alles daran setzen, Bienchens Zwillingsschwester Tienchen die letzten Lebensjahre so angenehm wie möglich zu gestalten. „Unsere letzte Bärendame kann morgens so lange schlafen wie sie möchte“, berichtet Philipp Herrmann. „Sie fühlt sich in ihrer Höhle sehr wohl.“ Schon seit mehreren Wochen hat sie das Außengehege nicht mehr genutzt. Dazu zwingen werden die Tierpfleger sie nicht – auch wenn das heißt, dass Besucher in Luckenwalde wahrscheinlich keine Bären mehr sehen werden. „Wir hoffen sehr auf das Verständnis unserer Gäste, dass wir alles an das Wohl der Bärin legen“, sagt der Chef.

Bienchen (hinten links) lebte vor einigen Jahren noch mit weiteren Artgenossen, darunter auch der männliche Bär Tapsi (vorn), im Luckenwalder Tierpark. Quelle: Margrit Hahn

Jede Woche schaut ein Tierarzt nach Tienchen, die bereits Medikamente gegen ihre altersbedingten Probleme bekommt. Die Tierpfleger wollen zudem versuchen, den nun fehlenden Sozialkontakt zu ersetzen. „Wir werden die Pflegezeiten erhöhen und sehen, wie gut sie das annimmt. Dann hoffen wir, dass Tienchen noch zwei, drei schöne Jahre im Tierpark hat.“ Eine neue Partnerin oder einem Umzug will man der Seniorin nicht mehr zumuten. Nach ihrem Tod wird die Bärenanlage höchstwahrscheinlich verschwinden.

Von Victoria Barnack