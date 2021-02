Am Mittwoch öffnet der Luckenwalder Tierpark endlich wieder nach monatelanger Corona-Zwangspause. Am Montag gab es einen Testlauf mit den Urstromtaler Karneval-Kindern. Denn ab sofort gelten neue Regeln im Tierpark.

Das neue Highlight im Tierpark Luckenwalde steht direkt am Haupteingang: Am Montag konnten schon ein Dutzend Kinder den neuen Spielplatz in Beschlag nehmen. Quelle: Victoria Barnack