Luckenwalde

Schon als Kind hat Tobias Mehrländer den Duft von Kaffee geliebt. Heute hat sich der junge Luckenwalder seinen Traum von der eigenen Kaffee-Marke erfüllt. In seiner Heimatstadt gründete der 34-jährige Einzelunternehmer sein Gewerbe „Pelikan-Kaffee“ und betreibt seit kurzem eine kleine Kaffeerösterei.

Domizil im Gewerbehof

„Der Mietvertrag mit der Stadt ist noch ganz frisch“, sagt Tobias Mehrländer. Seit 16. November hat er sein Domizil im Gewerbehof an der Trebbiner Straße. Dort hat er zunächst eine Mini-Rösterei aufgebaut. Außerdem werden die Kaffeebohnen abgewogen, eingetütet und die kaffeebraunen Tüten per Hand gestempelt.

Anzeige

Tobias Mehrländer mit Stempel und Stempelkissen. Quelle: Elinor Wenke

Doch bis er seinen eigenen Kaffee nach Luckenwalde bringen konnte, hat er sich quasi in der halben Welt und den Ursprungsländern der aromatischen Bohne mit dem Einmaleins der Kaffeeverarbeitung vertraut gemacht.

Wissen rund um den Kaffee. Quelle: Elinor Wenke

Nach Studienabschlüssen in Betriebswirtschaftslehre und Marketingmanagement arbeitete Mehrländer zunächst in der Pharma-Branche. Doch auch da ließ ihn seine Leidenschaft nicht los. „Bei Kongressen habe ich den Baristas bei der Kaffeezubereitung über die Schulter geschaut“, berichtet der junge Mann. Er kaufte sich Fachbücher und eine Espressomaschine und besuchte einen Barista-Kurs.

In die Heimat des Kaffees

Dann zog es ihn für ein Vierteljahr nach Lateinamerika. „Ich wollte wissen, wo der Kaffee herkommt und wie die Einheimischen ihn verarbeiten“, erzählt Mehrländer. In Panama und Nicaragua arbeitete er auf Farmen, in Röstereien und Verkostungslabors, bot Kaffee-Touren an und sog das Wissen um die begehrte Bohne wie ein Schwamm auf. „Learning by doing im wahrsten Sinne“, erinnert er sich.

Die Ausstattung für die Mini-Rösterei. Quelle: Elinor Wenke

Inzwischen ist Mehrländer bei einem großen Fair-Handelsunternehmen in Wuppertal als Sortimentsmanager angestellt. Seinen Traum vom Luckenwalder Kaffee hat er nie aufgegeben und schließlich seine eigene Mischung kreiert. Verwendet wird die Arabica-Bohne. „Die Mischung vereint eine besondere Süße mit der typisch exotischen Fruchtnote aus Peru“, schwärmt Mehrländer. „Durch die Röstung kriegt der Kaffee seinen speziellen Charakter.“

Als Logo gibt’s den Pelikan. Quelle: Elinor Wenke

Als Logo hat sich der junge Kaffee-Experte das Luckenwalder Wappentier ausgesucht. „Der Pelikan vereint sympathische Eigenschaften. Er ist ein freier Vogel, der sein Gefieder in Form der Arabica-Bohne behutsam trägt. Mit seinem großen Schnabel ist er stets auf Futtersuche für seinen Nachwuchs und verliert dabei nie den Überblick“, erklärt Mehrländer. „Den Pelikan gibt es überall auf der Welt, außer in der Antarktis. Er steht für Stärke, Reisen und Entdeckungen.“

Tobias Mehrländer aus Luckenwalde präsentiert seinen Pelikan-Kaffee. Quelle: Elinor Wenke

Die Hauptmenge seines Pelikan-Kaffees wird noch in Wuppertal geröstet. Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette nach Luckenwalde zu holen. „Dazu laufen die Genehmigungsverfahren“, erklärt er. Auch die Zertifizierung als Bio-Kaffee steht kurz vor dem Abschluss. Den Pelikan-Kaffee gibt es als Bohnen oder gemahlen, in der 250- oder 500-Gramm-Tüte. In Kürze will er neben dem klassischen Filterkaffee auch einen Pelikan-Espresso und Crema anbieten. Zu kaufen gibt es die kulinarische Besonderheit in der Luckenwalder Touristinfo, im Tante-Ella-Laden und „Schokokäfer“, später auch bei Edeka und Marktkauf.

Tobias Mehrländer bei der Arbeit. Quelle: Elinor Wenke

Die Kreation „auf Spezialitäten-Niveau“ hat allerdings ihren Preis. Im Vergleich zu Supermarkt-Angeboten zahlt man die doppelte bis dreifache Summe.

Gern lässt Tobias Mehrländer sich den aromatischen Duft um die Nase wehen. Seine Vorliebe für den täglichen Konsum: „Morgens eine Tasse Filterkaffee und dann drei doppelte Espresso über den Tag verteilt.“

Von Elinor Wenke