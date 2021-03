Neben den großen Möbelhallen am nördlichen Stadtrand von Trebbin schürfen Archäologen nach Relikten einer Siedlung aus der vorrömischen Eisenzeit. Viel fanden sie nicht, weil die Menschen arm waren.

Am Fuße der riesigen Möbellager-Hallen schürfen die Archäologen nach Relikten aus der vorrömischen Eisenzeit, in der schon Menschen in Trebbin siedelten. Quelle: Hartmut F. Reck