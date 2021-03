Trebbin

Nachdem der ambulante Chirurg Alexandre Malkov zum 31. Dezember 2020 die chirurgische Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der KMG Kliniken in Luckenwalde verlassen hatte und die Praxis vorübergehend schließen musste, verabschiedet sich nun auch ein niedergelassener Chirurg aus dem MVZ Trebbin. „Mirko Werner, Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie in der KMG Praxis für Chirurgie des MVZ Trebbin, wird uns aus privaten Gründen und auf eigenen Wunsch zum 1. April verlassen“, teilt Sascha Nenninger von den KMG Kliniken mit. „Das bedauern wir sehr und bedanken uns für die langjährige gute Zusammenarbeit.“

In der Luckenwalder Schützenstraße/Saarstraße hatte Alexandre Malkov seine Praxis. Quelle: Elinor Wenke

Nach einer Nachbesetzung werde aktiv gesucht. Die KMG befänden sich bereits „in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem möglichen Nachfolger“.

Zehn Jahre in Trebbin

Bereits am 18. März hatte Werner seine letzte Sprechstunde in Trebbin. Zehn Jahre lang war er dort im MVZ tätig und hatte seit Sommer vorigen Jahres eine private Spezialsprechstunde zur Schmerztherapie angeboten. „Auch mir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. Schließlich hänge ich sehr an meinem Beruf und den vielen Patienten, zu denen wir eine feste Bindung aufgebaut haben“, räumt der 53-Jährige gegenüber der MAZ ein.

Das Medizinische Versorgungszentrum der KMG Kliniken in Trebbin. Quelle: Victoria Barnack

Er habe in den letzten Wochen versucht, einen vernünftigen Abschluss zu finden, für jeden Patienten die weitere Therapie festzulegen und einen wohnortnahen chirurgischen Kollegen zu empfehlen. „Damit hält sich auch der Zulauf für Ute Stahn in Jüterbog in Grenzen“, vermutet Werner. Denn er und Ute Stahn waren nach dem Weggang von Malkov von den KMG offiziell als Vertretungsärzte benannt worden und hatten gut zu tun.

Resümee und neue Pläne

„Die letzten zehn Jahre in Trebbin haben mich verändert“, erzählt Mirko Werner. „Früher habe ich alles gerne und auch gut operiert. In den letzten Jahren habe ich mehr und mehr gelernt, wie man diese Eingriffe häufig vermeiden und das Ergebnis deutlich verbessern kann.“ Er wolle Symptome und Folgen nicht nur mit Medikamenten und Skalpell lindern, sondern auch ursächlich behandeln. Viele Schmerzen würden aus einer Überspannung im Muskel-Faszien-System resultieren. „Diese behandele ich seit einem halben Jahr erfolgreich in der Schmerztherapeutischen Spezialsprechstunde nach Liebscher und Bracht“, sagt Werner, er will diese Privatsprechstunde jetzt ausbauen.

Neustart in Luckenwalde

Am 12. April startet Mirko Werner dann in der Luckenwalder Hausarztpraxis von Daniela Siegert mit einer Weiterbildung für Allgemeinmedizin und wird damit eine halbe Stelle ausfüllen. „Die Ausbildung mit der zugehörigen hausärztlichen Tätigkeit soll mir helfen, die anderen Stressfaktoren noch besser zu verstehen“, wünscht sich Werner. Gleichzeitig will er mit seiner Privatsprechstunde weiter der „Spezialist für den Bewegungsapparat“ bleiben.

Von Elinor Wenke