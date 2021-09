Trebbin

Gertrud Loll hatte am Montag mehr Besuch als üblich, denn die Bewohnerin des Trebbiner Awo-Seniorenzentrums „Wiesengrund“ feierte bei guter Gesundheit ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin ist aber nur die zweitälteste Bewohnerin in der Einrichtung, denn im März machte bereits Johanna Wildemann ihren dreistelligen Geburtstag perfekt. „Ich bin seit 1987 im Dienst“, berichtete Pflegedienstleisterin Ilona Langbein, „und es ist der vierte 100. Geburtstag, den ich miterlebe.“

Mit Bewohnern aus dem Wohnbereich wurde an einer langen Tafel gefeiert. Quelle: Elinor Wenke

Bereits am frühen Vormittag hatten sich Gertrud Lolls Mitbewohner aus dem Wohnbereich an einer Geburtstagstafel versammelt. Später stieß Bürgermeister Thomas Berger mit einem Glas Sekt mit der Dame an. „Schon als Kind habe ich mir gewünscht, mal 100 zu werden“, verriet Berger, „können Sie mir einen Tipp geben, wie man so alt wird?“

Lebens-Rezept: „Viel arbeiten und an der frischen Luft sein“

„Ich weiß gar nicht, wo die 100 Jahre geblieben sind“, sagte Getrud Loll und gab ihr Rezept für ein langes Leben zum Besten. „Viel arbeiten und an der frischen Luft sein“, fiel ihr ein. Die heute Hundertjährige wurde in Ahrensdorf bei Siethen geboren und lebte bis vor vier Jahren dort auf ihren großen Grundstück. Vor acht Jahren starb ihr Mann Rudi.

Humorvolles Gemüt

„Ich habe zuerst in der Landwirtschaft gearbeitet und später in der Bäckerei in Ahrensdorf“, berichtete Gertrud Loll. Ihr verschmitztes Lächeln verrät ihr humorvolles Gemüt. „Frau Loll ist kontaktfreudig, lustig und immer zufrieden“, berichtete Wohnbereichsleiterin Heidi Leuthold.

100-Jährige liest noch jeden Tag die MAZ

Gertrud Loll liest noch jeden Tag die MAZ und versucht ihr Glück beim Mensch-ärgere-dich-nicht mit den Stamm-Spielern der Würfelgruppe. „Sie ist sehr eitel, auch vor und nach dem Mittagsschlaf wird das Haar gekämmt“, sagte Heidi Leuthold mit einem Schmunzeln. „Und wenn am Tisch keine Ordnung herrscht, spricht sie auch mal ein Machtwort.“

Späte Impfbereitschaft

Nur die Impfbereitschaft gegen Corona brauchte einen langen Anlauf. Mit 99 Jahren stufte sie den Impfstoff zunächst als unnötig ein. „Vor dem 100. Geburtstag haben wir sie doch überzeugen können, sich impfen zu lassen“, sagte Ilona Langbein.

Gertrud Loll in Trebbin feiert ihren 100. Geburtstag bei guter Gesundheit. Quelle: Elinor Wenke

Enkel Hardy Geißhirt erzählte von der Kinderzeit, die er gern bei der Oma verbrachte. „Sie war liebevoll und ihre Kochkünste waren toll. Die sauren Eier oder der Kirsch-Streusel-Kuchen waren ein Gedicht“, schwärmte er.

Von Elinor Wenke