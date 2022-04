Trebbin

Für die Siebtklässler der Goetheoberschule Trebbin gestaltete sich der Unterricht vor den Osterferien ziemlich sportlich, lautstark und fröhlich. Statt über Mathebüchern oder Naturwissenschaften zu brüten, nahmen sie eine knappe Woche am sogenannten Inisek-Projekt teil. Inisek steht für „Initiative Sekundarstufe I“ – ein von der Europäischen Union und dem Land Brandenburg gefördertes Projekt.

Die Trebbiner Oberschule nimmt seit Jahren daran teil. Unter dem Motto „Kreativ statt aggressiv“ waren die Schüler in den vergangenen Jahren handwerklich, künstlerisch oder sportlich aktiv. Projektkoordinatorin und Lehrerin Sigrid Haarbeck: „Bei diesem Projekt sollen über den Unterricht hinaus soziale Kompetenzen gefördert werden, zum Beispiel Teamgeist, Rücksicht und Denken über den Tellerrand hinaus.“ Sigrid Haarbeck ist erleichtert, dass das Projekt wieder stattfinden kann. „Durch die Corona-Pandemie mussten wir eine Pause einlegen“, bedauert sie.

Mädchen wählen lieber Tanzen statt Rugby

Diesmal konnten sich die Schüler entscheiden zwischen einem Tanz-Workshop und einem Rugby-Kurs, jeweils unter professioneller Anleitung. Vor allem die Mädchen wählten für sich lieber die tänzerische Bewegung aus. Der körperintensive Rugby-Sport sei eher was für die rauen Jungs, hieß es von den jungen Damen. Und sie wollten nicht unter freiem Himmel dem ungemütlichen Wetter ausgesetzt sein.

Die Profitänzer Anja Schäplitz und Kostis Spyrou. Quelle: Elinor Wenke

Getanzt wurde in der Aula. Anja Schäplitz und Kostiz Spyrou sind freiberufliche Künstler und Mitglieder im Verein „Tänzer ohne Grenzen“ Berlin. Sie haben schon mehrfach mit Schulen zusammengearbeitet; in Trebbin waren sie aber zum ersten Mal. Der Verein engagiert sich schwerpunktmäßig im Bereich Tanz, in den Darstellenden Künsten aber auch darüber hinaus.

„Wir vermitteln Tanztechniken“, sagt Anja Schäplitz. „Aber in erster Linie geht es um das gemeinsame Erlebnis, um die Einbeziehung jedes Einzelnen und darum, seinen Körper und seine Grenzen kennenzulernen.“

Trebbin: Teamarbeit statt Egoismus

Die Schar der jungen Tänzerinnen war bunt zusammengewürfelt. Einige hatten schon Erfahrungen im Luckenwalder Karnevalklub gesammelt, andere waren in Sachen rhythmische Bewegung eher unbefangen. „Auf die Vorkenntnisse kommt es gar nicht an“, sagt Anja Schäplitz. „Es geht darum, im Team zu agieren, sich gegenseitig zu unterstützen, Vertrauen aufzubauen. Wer bei uns mittanzt, darf kein Egoist sein.“

Die Mädchen der 7. Klasse hatten viel Spaß bei ihrem Tanzprojekt. Quelle: Elinor Wenke

Tanzunterricht bei Zwölf- bis 13-Jährigen sei nicht immer einfach, weil Bewegungen so wie die jugendliche Entwicklung manchmal sprunghaft seien. Aber bei den Trebbiner Siebtklässlerinnen stießen die Tanzprofis auf wissbegierige und gut gelaunte junge Mädchen. „Sie haben sich richtig gut zusammengefunden und wenn mal einer gefehlt hat, wurde umdisponiert“, so Anja Schäplitz.

Goetheoberschule Trebbin: Performance vor den Lehrern

Die junge Tanzformation war schon von weitem zu hören. Fröhlicher Gesang zu lauter Musik drang aus der Aula. Figuren wurden gebaut, Rad und Handstand geübt, Schritte geprobt und eine ganze Choreografie zusammengestellt. Am letzten Tag präsentierten die Schülerinnen ihre Performance vor den Lehrern und erhielten dafür viel Applaus.

Beim Tanzprojekt der 7. Klassen an der Goetheoberschule Trebbin. Quelle: Elinor Wenke

Zu den jungen Künstlern gehören zum Beispiel Tami, Aimee, Lena, Paula, Miriam und Lina. Während Lena am Anfang etwas aufgeregt war, kannten andere die öffentlichen Auftritte schon vom Fasching oder von Schwimmwettkämpfen. „Ich fand die Dehnübungen am Anfang schwer“, sagt Paula und Lena hat Handstand und Radschlagen oft geübt, aber nun klappt alles. Sie alle hatten so viel Spaß und mochten jedenfalls mit dem normalen Unterricht und dem üblichen Lernstress nicht tauschen.

Von Elinor Wenke