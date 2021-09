Teltow-Fläming

Bei der Polizei gingen am Freitag zwei Meldungen ein, dass Kinder von unbekannten Männern angesprochen wurden. Ein Fall ereignete sich in der Luckenwalder Frankenstraße. Dort hatte ein 65-Jähriger aus dem Auto heraus einen Zwölfjährigen angesprochen. Nach Aussage des Schülers wollte er wissen, wo er wohne und ob er ihn nach Hause fahren solle. Der Junge ging nicht darauf ein.

In Thyrow wollte ein 40 bis 50 Jahre alter Mann in die Bauchtasche eines Zehnjährigen schauen. Der Junge reagierte nicht darauf und fuhr mit seinem Fahrrad direkt nach Hause. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline