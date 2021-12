Klein Schulzendorf

Die Spenden, die der Trebbiner Verein „Kinder für Kinder“ bei seiner Benefizveranstaltung im November in Thyrow einnehmen konnte, sind pünktlich vor Weihnachten verteilt. „Wir konnten 2300 Euro Spenden verbuchen“, berichtet Vereinsvorsitzender Lutz-Uwe Reinhardt aus Klein Schulzendorf. Verteilt wurde das Geld unter anderem zugunsten krebs- und schwer kranker Kinder an die Kinderhilfe Potsdam, an den Verein Zuckerbaum und an die Naturhilfe GbR in Trebbin, ein Institut für ganzheitliche Bildung, das Kinder mit Lernschwierigkeiten fördert.

Scheck für den Verein „Kinder brauchen uns“

Am Mittwoch nun überreichte Reinhardt symbolisch einen Scheck an Zainab, das neunjährige Mädchen aus Afghanistan, das derzeit in Luckenwalde betreut wird. Das Geld ist für den Verein „Kinder brauchen uns“ bestimmt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, verletzte oder kranke Kinder aus Afghanistan zur Behandlung nach Deutschland auszufliegen. Davon hat auch Zainab profitiert. Nach einer OP ihres Beines vor drei Jahren wurde sie in diesem Jahr erneut an der Hüfte operiert – dank vieler Spenden, unter anderem von der MAZ-Aktion „Sterntaler“.

Wünsche, die der Weihnachtsmann nicht erfüllen kann

Seit 30 Jahren ist es Lutz-Uwe Reinhardt und seiner Frau Ilona ein Anliegen, bedürftige Kinder zu unterstützen. „Strahlende Kinderaugen sind der schönste Lohn“, sagt er. Zainab ist dankbar und nachdenklich zugleich. Auf ihren Wunschzettel für den Weihnachtsmann stehen fünf Punkte: ein Spielzeug; dass die Taliban aus Afghanistan verschwinden; dass Mädchen in ihrer Heimat zur Schule gehen können, die Familie genug zu essen hat und kein Kopftuchzwang besteht. eli

Von Elinor Wenke