Trebbiner verprügelt Postboten

Luckenwalde/Trebbin

Es war schon im Sommer 2018, als vor der Trebbiner Poststelle in der Beelitzer Straße ein Postwagenfahrer ohne erkennbaren Grund von einem Unbekannten scheinbar grundlos verprügelt wurde. Jetzt erst kam es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht in Luckenwalde, weil der Täter erst viel später identifiziert werden konnte. Das Opfer, das nach dreimonatiger Krankschreibung wieder jeden Tag die alte Tour fährt, erkannte plötzlich mehr als ein Jahr später das Auto des Täters wieder, notierte das Kennzeichen und ging erneut zur Polizei.

So konnte mit einiger Verspätung Dirk K. aus Trebbin als Täter dingfest gemacht werden. Der inzwischen 48-jährige Berufskraftfahrer erschien mit seinem Anwalt und musste die Anklage des Staatsanwalts anhören, der ihm vorwarf, am 19. Juli 2018 gegen 14.45 Uhr ohne erkennbaren Grund mit beiden Fäusten auf den Postboten eingeschlagen und „mehr als unerheblich verletzt“ zu haben.

Dirk K. gibt Tat zu

Dirk K. gab die Tat unumwunden zu: „Ich weiß auch nicht, warum das geschah“, sagte er vor Gericht, „ich bin nicht so ein Mensch“, beteuerte er. „Was für eine Laus ist Ihnen denn dann an diesem Tag über die Leber gelaufen?“, wollte die Richterin wissen. „Keine Ahnung“, meinte der Angeklagt. Der Grund für seinen Wutausbruch war wohl, dass der Posttransporter so ungünstig vor seinem Auto stand, dass K. nicht richtig ausparken konnte. „Das war dem anderen scheißegal. Ich musste rückwärts auf die uneinsehbare Kreuzung fahren. Ich war total sauer.“

„Er hat mich angesprochen, dass ich wegfahre“, erinnerte sich das Opfer Janusch M. (49) aus Berlin, seit 25 Jahren Kraftfahrer bei der Deutschen Post. „Ich muss immer auf dem Gehweg vor der Filiale parken, um Pakete ein- und auszuladen. Ich habe ihm gesagt: Ich muss erst auspacken, dann fahre ich weg. Dann ist er ins Auto gestiegen, zurückgefahren, dann wieder nach vorne, ist ausgestiegen und hat mich überall hingeschlagen.“ Die Folge: blaue Flecken, blaues Auge, überall Prellungen. „Das hat ein paar Wochen weh getan“, berichtete M. Und in psychologischer Behandlung sei er immer noch.

Opfer: Mann war sehr aggressiv

„Der Mann ist sehr aggressiv“, sagte sein Opfer, „und er hätte noch länger auf mich eingetreten, wenn ich am Boden gelegen hätte.“ So sei er durch die Faustschläge nach ein paar Minuten aber völlig außer Puste gewesen

„Ich will mich in aller Form entschuldigen“, sagte der Angeklagte, „ich bin nicht so ein Mensch“, wiederholte er. „Aber ich war total sauer. Erst zuhause habe ich mich gefragt: Was hast du bloß für einen Scheiß gemacht?“ Die Reue muss aber auch nicht so groß gewesen sein, um sich anschließend der Polizei zu stellen. Die war zum Tatort gerufen worden, als der Täter schon längst über alle Berge war. Allerdings hatte eine Zeugin im Vorbeifahren aus ihrem Auto heraus eine Rangelei beobachtet und sich bei der Polizei gemeldet. Auch sie wurde als Zeugin vernommen.

Hinter verschlossenen Türen einigten sich Anwalt, Richterin und Staatsanwalt auf ein Schmerzensgeld in Höhe von 1500 Euro, das der Angeklagte seinem Opfer zahlen muss.

Von Hartmut F. Reck