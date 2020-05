Endlich barrierefrei: Treppe am Wasserwerk wurde abgerissen

Luckenwalde

Die Treppe an der Fläming-Skate zwischen Luckenwalde und Jänickendorf ist Geschichte. In den vergangenen Tagen wurde sie endlich abgerissen. Lediglich ein paar Überreste aus Holz und Beton erinnern noch die Treppe, die vielen Menschen ein Dorn im Auge war.

Neuer Radweg ist barrierefrei

Wie das Hauptamt des Kreises in dieser Woche auf MAZ-Anfrage mitteilte, ist die neue Radwegverbindung direkt nebenan bereits so gut wie fertig. Nur die Geländer fehlen noch. Bis sie angebracht sind, wird der Straßenverkehr weiter über eine Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Die neue Strecke ist barrierefrei.

Anzeige

Viele Menschen störten sich seit Jahren an der Treppe nahe des Wasserwerks. Radfahrer mussten dort absteigen und schieben; Skater mussten mühsam die Treppe herabsteigen. Für viele von ihnen war die Treppe eine Gefahrenquelle.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Victoria Barnack