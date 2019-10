Luckenwalde/Dobbrikow

So voll war der Ausschuss-Saal im Kreishaus in Luckenwalde schon sehr lange nicht mehr. Die Dobbrikower und andere Einwohner aus Nuthe-Urstromtal kamen am Dienstagabend zur Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung und Bauplanung. Mit Trommeln, Plakaten und vor allem Man-Power protestierten sie für den Ra...