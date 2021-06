Luckenwalde

Auf ihrem Fahrrad fuhr eine 14-Jährige am Montagnachmittag auf dem Gehweg der Parkstraße in Luckenwalde. An der Einmündung der Gartenstraße kam von rechts ein vorfahrtsberechtigter Pkw. Das Mädchen fuhr über die Straße und so kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto.

Die 14-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die 22-jährige Fahrerin des Pkw blieb unversehrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Von MAZonline