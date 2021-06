Unfall Luckenwalde: Zwei Personen schwer verletzt

Luckenwalde

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen sind zwei Personen in Luckenwalde schwer verletzt worden. Laut Aussagen der Polizei war eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem Hyundai auf der B 101 unterwegs und wollte nach links auf die L 80 abbiegen, um in Richtung Luckenwalde weiterzufahren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Audi, der in Richtung Frankenförde unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Hyundai-Fahrerin sowie die 20-jährige Audi-Fahrerin wurden beide schwer verwundet. Sie wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro.

Von MAZonline