Klein Kienitz

Bei einem Wildunfall wurde ein 35-jähriger Leichtkraftradfahrer am Dienstagabend schwer verletzt. Er war mit einem Reh zusammengestoßen. Der 35-Jährige stürzte schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh war so schwer verletzt, dass es vor Ort von seinem Leiden erlöst werden musste.

Von MAZonline