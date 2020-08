Luckenwalde

Ein Renault-Fahrer (37) war am frühen Dienstagmorgen auf der B 101 in Richtung Kloster Zinna unterwegs. Dann kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Doch Mann roch nach Alkohol. Der Test ergab einen Wert von 0,97 Promille. Der Mann musste zur Blutprobe. Sein Führerschein wurde eingezogen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Leitplanke wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Von MAZonline