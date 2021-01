Luckenwalde

Ein 54-jähriger Hyundaifahrer beachtete am Freitag an der Kreuzung beim Überqueren des Haag aus Richtung Markt nicht die gleichaltrige vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin. Es kam zur Kollision, bei welcher an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von 5000 Euro entstand. Gut zwei Stunden später beachtete ein 51-jähriger Audifahrer beim Überqueren des Haag ebenfalls nicht den kreuzenden und vorfahrtsberechtigten 34-jährigen Radfahrer. Der Pkw stieß mit dem Hinterrad des Fahrrades zusammen, welches somit nicht mehr fahrbereit war. Der Radfahrer blieb unverletzt, der Gesamtschaden wurde auf 100 Euro geschätzt. In beiden Fällen leitete die Polizei Bußgeldverfahren ein.

Von MAZonline