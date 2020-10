Luckenwalde

Am Mittwochabend kam es zu einem schweren Unfall in Luckenwalde. Ein Mann wurde von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der Fahrer eines Fiat die Frankenfelder Chaussee in Richtung der B 101. In Höhe eines Discounters lief ein Fußgänger wohl plötzlich auf die Fahrbahn. Obwohl der Autofahrer noch versuchte, dem Fußgänger auszuweichen, wurde der Mann frontal erfasst.

Der 37-Jährige musste durch Rettungskräfte schwer verletzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, gaben vor Ort bei der Polizei an, dass der Mann schon zuvor immer wieder schwankend auf die Straße gelaufen sei. Die Polizei geht jetzt Hinweisen auf eine mögliche Alkoholisierung des Fußgängers nach. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen dauern noch an.

