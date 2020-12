Luckenwalde

Ein 17-jähriger Radfahrer verunfallte am Donnerstagmittag und wurde dabei leicht verletzt. Er fuhr auf dem Meisterweg und bemerkte einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Volvo nicht. Er stieß mit dem Volvo zusammen. Rettungskräfte brachten den jungen Radfahrer in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Von MAZonline