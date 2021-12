Luckenwalde

Ein Radfahrer (48) fuhr am Montagabend auf der Straße „Burg“ in Richtung Lindenstraße. Auf Höhe der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes kam von dort ein Auto, das nach links einbiegen wollte. Dessen Fahrer (56) hatte den Radler offenbar übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der Radler leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.

Von MAZonline