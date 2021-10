Luckenwalde

Fast vier Wochen ist es her, dass die 22-jährige Milina K. aus Luckenwalde verschwunden ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch immer. Am Wochenende wurde der Fall in verschiedenen Fernsehsendungen gezeigt. Wie die MAZ jetzt auf Nachfrage erfahren hat, fehlt von der vermissten Frau aber weiter jede Spur.

Keine neuen Hinweise zur Vermissten

Trotz öffentlicher Berichte sei der Sachstand im Vergleich zur vergangenen Woche bis jetzt unverändert. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten, hat es in der Zwischenzeit offenbar noch immer nicht gegeben. „Die Ermittlungen dauern an“, erklärte die Pressesprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft in Potsdam, Hanna Urban, am Mittwochmittag auf MAZ-Anfrage.

In der Nacht zum 25. September, dem Sonnabend vor vier Wochen, verschwand die 22-jährige Luckenwalderin. Sie hatte sich an dem Freitagabend mit Freunden im Nuthepark getroffen. Ihre Kumpels berichteten zunächst ihrer Familie und später auch der Polizei, dass Milina K. gegen 1 Uhr nachts ganz normal nach Hause gelaufen sei. Dort kam sie aber offenbar nie an.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft decken sich derzeit nicht ganz mit den Aussagen der Freunde. Erst Ende vergangener Woche gab ein Staatsanwalt diesen offiziellen Sachstand bekannt: „Es gibt keine Hinweise darauf, dass die junge Frau den Nuthepark zu Fuß, mit einem Taxi oder einem öffentlichen Verkehrsmittel verlassen hat.“

Suche nach Spuren bisher erfolglos

Wie die MAZ nun erfuhr, hat sich bis heute nichts an diesen Erkenntnissen verändert. Zuvor hatte die Polizei auch Personenspürhunde in Zentrum von Luckenwalde im Einsatz. Auch die eingesetzten Polizeitaucher suchten vor rund zwei Wochen lediglich die Gewässer im Nuthepark ab. Inzwischen sind die Grünflächen um den Teich herum gemäht. Hinweise oder gar persönliche Gegenstände von Milina K. haben die Ermittler nicht gefunden.

Bis jetzt hält sich ein Gerücht hartnäckig: Die 22-Jährige soll womöglich in der Nacht noch verabredet gewesen sein und könnte die Innenstadt in einem fremden Auto verlassen haben. Woher diese Theorie kommt und ob etwas Wahres dahinter steckt, ist unklar. Die Ermittler wollen sich dazu aktuell nicht äußern.

Von Victoria Barnack