Schnell mal mit den Öffentlichen von Luckenwalde nach Beelitz oder von Baruth nach Jüterbog – so einfach ist das in Teltow-Fläming leider nicht. Vor allem attraktive Querverbindungen zwischen Ost und West sind Mangelware. Und zwar nicht nur in TF. Deshalb hat eine ganze Reihe von Verbänden, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen eine gemeinsame Volksinitiative gestartet. Unter dem Titel „Verkehrswende Brandenburg jetzt!“ setzen sie sich unter anderem für einen besseren öffentlichen Nahverkehr und landesweite Radschnellstraßen ein.

Luckenwalde als Auftakt zur Brandenburg-Tour

In Luckenwalde starteten sie am Donnerstag ihre Brandenburg-Tour. Am Rande des Marktes sammelten die Verkehrsaktivisten Unterschriften. 20.000 sind das Ziel bis Ende Oktober. „Dann muss sich der Landtag mit unseren Forderungen auseinandersetzen“, erzählt Carl Fellenberg vom ökologischen Verkehrsclub Deutschland ( VCD).

André Richter ist Verkehrsaktivist aus Potsdam-Mittelmark. Quelle: Victoria Barnack

Mit vielen ihrer Forderungen stoßen Fellenberg und seine Mitstreiter in Luckenwalde auf offene Ohren. Vor allem beim Thema Radverkehr bringen die Besucher auf dem Wochenmarkt der Initiative Zuspruch entgegen. „Viele ältere Menschen kommen hier mit dem Rad zum Markt“, erzählt Carl Fellenberg. „Im Gespräch mit ihnen merkt man schnell, dass der Schuh hier drückt.“

„Das Land mehr in die Pflicht nehmen“

Denn auch, wenn sich die Kreisstadt bemüht, hapert es in Luckenwalde an vielen Stellen: Das Radwegenetz ins Umland ist noch schlecht ausgebaut, am Bahnhof fehlen sichere Abstellplätze, auf den Straßen in der Innenstadt müssen sich Rad- und Autofahrer meist eine Spur teilen. Den Umstieg vom Pkw aufs Rad oder in Bus und Bahn zu erleichtern, ist das große Ziel der Volksinitiative. „Dabei muss das Land mehr in die Pflicht genommen werden und nicht immer nur auf die Zuständigkeit von Gemeinden und Kreisen verweisen“, sagt Carl Fellenberg.

In Teltow-Fläming können viele Gemeinden genau davon ein Lied singen. Seit mehr als zehn Jahren fordern beispielsweise die Einwohner mehrerer Dörfer in Nuthe-Urstromtal einen sicheren Radweg ins Zentrum der Kreisstadt (die MAZ berichtete). Erst jetzt nimmt der Plan Form an. Doch wegen der Finanzierung und Grundstücksangelegenheiten gibt es nach wie vor Probleme.

Kurz hinter Luckenwalde mündet der Radweg derzeit in die Landesstraße. Quelle: Victoria Barnack

Denn eigentlich wäre das Land für den Radweg an der Landesstraße 73 zuständig. Doch auf der Prioritätenliste steht die Verbindung weit unten. Ähnliche Radwege wünscht man sich auch im Norden, vor allem, um endlich die Lücke zur Fläming-Skate zu schließen. Genau diese Situationen will Carl Fellenberg ändern. „Dass Gemeinden für sich allein Radwege planen müssen, ist nicht sinnvoll“, sagt er. „Es muss kreisübergreifend gedachte Verbindungen geben, die wirklich Sinn machen. Das gilt auch für den ÖPNV.“

„An den Kreisgrenzen scheitert es“

Der Potsdamer Verkehrsaktivist hat sich Unterstützung aus der Region mitgebracht. Mitstreiter André Richter kommt aus der Nähe von Beelitz ( Potsdam-Mittelmark) und kennt die Probleme der Menschen in Teltow-Fläming so gut wie seine eigenen. „EU-weit schaffen wir es, Schnellzüge problemlos durch fünf Länder fahren zu lassen, aber an den Kreisgrenzen scheitert es bei Radwegen und attraktiven Busverbindungen“, sagt Richter. „Das muss sich ändern.“

Richter erzählt den Menschen am Luckenwalder Markt, welche Umstände es den Kindern in seiner Heimat macht, zum örtlichen Sportverein zu kommen. „Die Busverbindung endet an der Kreisgrenze“, sagt er. „Wer aus Stangenhagen kommt – also nur zwei Kilometer weiter, aber im Landkreis Teltow-Fläming – muss mit dem Fahrrad bis nach Potsdam-Mittelmark fahren, um dann einen Bus nehmen zu können.“ Für Schulkinder, Hobbysportler und Familienväter wie André Richter ist die brandenburgische Praxis unverständlich.

Kein Wunder, dass er und Carl Fellenberg in Luckenwalde schnell einige Unterschriften gesammelt hatten. „In den nächsten Tagen und Wochen sind wir in anderen Städten Brandenburgs unterwegs, in denen es dieselben Probleme wie in Luckenwalde gibt“, sagt Fellenberg.

Mehr Informationen zu der Aktionen gibt es im Internet unter www.verkehrswende-brandenburg.vcd.org

Von Victoria Barnack