Wahlplakat steht in Flammen

Luckenwalde Luckenwalde - Wahlplakat steht in Flammen Am Sonntagabend entdeckten Streifenpolizisten, dass ein Wahlplakat in der Luckenwalder Bahnhofstraße brannte. Täter konnten bisher nicht ermittelt werden.

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend ein Wahlplakat in Luckenwalde in Brand gesetzt. Quelle: dpa