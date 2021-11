Luckenwalde

Das erlebt man nicht alle Tage: Es ist Freitagmorgen, etwa zehn vor 8 Uhr klingelt es an der Tür. Davor stehen vier Mitarbeiter des Luckenwalder Bauhofes. „Im Gepäck“ einen riesigen Mobilkran, der rumpelnd in den Innenhof fährt. Dort soll es einer der Blautannen an den Kragen gehen, die im Garten des Hauses in der Gottower Straße stehen.

Es dauerte keine fünf Sekunden und der Stamm war durch. Quelle: Iris Krüger

Spende für die Stadt Luckenwalde

Doch die Familie ist vorbereitet. „Die Tanne gab es schon, als wir das Haus im Jahr 2007 gekauft haben“, erzählt Ina Jahnel-Werner und erklärt weiter: „Als es mit Corona losging, haben wir uns einen Pool im Garten eingebaut. Der große Baum macht viel Schatten und auch Dreck, daher soll er nun weichen“, fügt sie hinzu. Daher hat sie sich beim Stadtmarketingverein Luckenwalde gemeldet, um ihr Exemplar als Weihnachtsbaum zu spenden.

20 Bäume für Boulevard und Marktplatz im Angebot

„Wir haben diesmal rund 20 Bäume angeboten bekommen“, sagt Elisabeth Thiemann, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. Die beiden schönsten sollen wie jedes Jahr den Marktplatz und den Boulevard zieren.

Daher nimmt sie sich Zeit, um alle Exemplare vor der Auswahl einmal aus der Nähe zu beschauen. „Bei dem Baum von Ina Jahnel-Werner waren wir sofort begeistert.“ Dieser war sehr gleichmäßig gewachsen und würde sicher ein Highlight auf dem Marktplatz ergeben.

Unter Polizeischutz ging es von der Gottower Straße zum Marktplatz. Quelle: Iris Krüger

Gemeinsam mit dem Bauhof wurde vor Ort überlegt, wie man den Baum vom Hof auf die Straße transportieren könne. „Schnell war klar, dass das mit den Fahrzeugen, die wir hier in Luckenwalde zur Verfügung haben, nicht funktionieren wird“, erklärt sie. Aus diesem Grund musste ein spezieller Mobilkran samt Fahrer aus Brandenburg angefordert werden. Dieser passte gerade so in den Innenhof.

Bauhofmitarbeiter der Stadt Luckenwalde in Aktion

So konnten die Arbeiten am frühen Vormittag beginnen. Die Bauhofmitarbeiter montierten am Kettengehänge zunächst einen „Schlupf“. Dieses extrem belastbare Nylonseil wurde dann im oberen Drittel des Baumes befestigt, der so auf Vorspannung gebracht wurde. Erst dann griff Mirko Lenz vom Bauhof zur Motorsäge.

Es dauerte keine fünf Sekunden, bis der Stamm durchtrennt war und der Baum in der Luft hing. Vorsichtig wurde dieser nun auf das Transportfahrzeug verladen. Aus Sicherheitsgründen hatte die Polizei für diese Zeit die Straße gesperrt. Gut befestigt startete dann die ungewöhnliche Fracht in Richtung Marktplatz.

Fahrt durch Luckenwalde unter Polizeischutz

Auf Grund der extremen Überlänge und -breite natürlich unter Polizeischutz. Auf dem Marktplatz lief die gesamte Prozedur wieder rückwärts ab. Während das Fahrzeug mit dem Baum schon parat stand, wartete man auf die Ankunft des Mobilkrans.

Dann ging alles recht zügig: Der Schlupf wurde am Baum befestigt, dieser wurde dann in die Höhe gezogen und auf den vorgesehenen Standplatz gestellt. Routiniert befestigten die Mitarbeiter des Bauhofes den Stamm im Boden und richteten ihn aus.

Die Blautanne wird mit dem Schlupf am Kettengehänge befestigt, um sie mit dem Kran in die Höhe ziehen zu können. Quelle: Iris Krüger

Nach Beendigung dieser Arbeiten wurde ein zweites Baum-Exemplar von einem Luckenwalder Spender geholt und auf dem Boulevard aufgestellt. Weitere, jedoch wesentlich kleinere Bäume gab es für den Vorplatz der Fläming-Therme in Luckenwalde und die Bibliothek am Bahnhof.

Schmuck darf nicht fehlen

„Mit dem Schmücken wird in der nächsten Woche begonnen“, verrät Elisabeth Thiemann. Dann werden wieder einige Lichterketten auf den Zweigen verteilt, so dass sie pünktlich zum ersten Advent festlich erstrahlen.

Auch der Baumschmuck, der von Kitakindern aus Luckenwalder Einrichtungen vor rund drei Jahren selbst gebastelt wurde, kommt wieder zum Einsatz.

Die Optik täuscht: Nicht der Turm soll an den Haken, sondern der Baum. Quelle: Iris Krüger

„Wir haben uns gedacht, dass es doch schade wäre, den Schmuck nur für ein Jahr zu nutzten. Zudem steht das Thema Nachhaltigkeit auch bei uns hoch im Kurs. Daher werden wir ihn gern wieder aufhängen“, sagt die Geschäftsstellenleiterin. Zeitgleich möchte sie sich bei den Mitarbeitern des Bauhofes recht herzlich für das Aufstellen der Bäume bedanken, sowie bei der Polizei für die Absicherung und natürlich auch bei den Spendern.

Von Iris Krüger