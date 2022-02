Luckenwalde

Nach mehr als 26 Jahren Engagement im Weißen Ring, einem Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern, davon 13 Jahre als Leiter der Außenstelle Teltow-Fläming, hat sich Walter Meyer von seinem Ehrenamt verabschiedet. Am Freitag übergab der 73-Jährige im Kreishaus Luckenwalde den Staffelstab und den symbolischen XXL-Schlüssel an Robert Schulz.

Walter Meyer: Gehe mit weinendem und lachendem Auge

In einer emotionalen Rede überzeugte Meyer seine Gäste, dass es ihm schwer fällt, aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufzugeben. „Ich bin heute um 4.17 Uhr aufgestanden, an meinem leer geräumten Regal vorbei durch die Wohnung getigert und war ganz schön traurig“, berichtete er. Der MAZ sagte er: „Ich gehe mit anderthalb weinenden Augen und einem halben lachenden“, denn der Senior ist überzeugt, dass er in Robert Schulz einen würdigen Nachfolger gefunden hat, „der mehr als 100 Prozent gibt“.

Walter Meyer kam als Kriminalist zum Weißen Ring

Walter Meyer war als Kriminalhauptkommissar in Berlin tätig, als er über einen Rechtsmediziner zum Weißen Ring fand – zunächst im Landkreis Dahme-Spreewald und seit 2008 in Teltow-Fläming. „In meinem Beruf habe ich gemerkt, dass sich bei Verbrechen alles um die Aufklärung und die Täter dreht. Aber die Opfer fühlen sich oftmals hilflos und zurückgelassen. Ihnen wollte ich außerhalb meiner Tätigkeit helfen.“ Begleitet wurde Meyer all die Jahre von seiner Ehefrau Heidi, ebenfalls ehrenamtlich für den Weißen Ring tätig.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Landesverband Brandenburg zählt 869 Mitglieder und 134 ehrenamtliche Mitarbeiter in 18 Außenstellen. In Teltow-Fläming gibt es fünf Mitarbeiter und mehr als 50 Mitglieder. Die Vize-Vorsitzende des Landesverbandes, Landtagsabgeordnete Barbara Richstein (CDU), lobte: „Hier herrscht ein sehr gutes Klima.“ Den scheidenden Chef ermunterte sie: „Sie sind ja nicht aus der Welt und räumen Ihr Regal vielleicht noch mal ein bisschen ein.“

Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) bezeichnete Meyer und den Weißen Ring als „Seismograf, wie es in der Gesellschaft aussieht“. „Sie geben den Opfern das Gefühl, dass sie gehört werden und nicht allein sind“, würdigte Wehlan.

Weißer Ring Außenstelle Teltow-Fläming: Jährlich 80 bis 90 Opferfälle

Laut Meyer hat sich Teltow-Fläming zur erfolgreichsten Außenstelle in Brandenburg entwickelt. „Wir haben jährlich 80 bis 90 Opferfälle betreut und 54 neue Mitglieder gewonnen“, sagte er. Manchmal genüge ein Gespräch, manchmal wurden Schecks für eine anwaltliche Erstberatung vergeben, zu Behörden begleitet, bei der Wohnungssuche geholfen oder Ferienzeiten für missbrauchte Kinder organisiert. Mit 12.000 Euro Opferhilfe konnte im vorigen Jahr Not gelindert werden. „2021 hatten wir doppelt so viele Fälle von häuslicher Gewalt. Coronabedingte Quarantäne und häusliche Enge sind schuld“, so Meyer.

Manche Schicksale berühren bis heute

Er kann gut abschalten, aber manche Schicksale berühren ihn bis heute. Zum Beispiel das Mädchen, das als 14-Jährige und 15-Jährige vergewaltigt und jedes Mal schwanger wurde. Oder der Junge, den seine Eltern zwingen wollten, in Berlin auf den Straßenstrich zu gehen. Aus Verzweiflung sprang er aus dem Fenster und brach sich beide Beine. Als er sich erneut weigerte, drückte die Mutter sein Gesicht auf eine heiße Herdplatte. Er wird heute in Teltow-Fläming betreut.

Robert Schulz, neuer Leiter der Außenstelle Teltow-Fläming vom Weißen Ring. Quelle: Elinor Wenke

Der neue Leiter Robert Schulz bittet um Hilfe in aktuellem Fall

Der neue Leiter der Außenstelle TF, Robert Schulz (65), Lebenspartner von Teltow-Flämings Gleichstellungsbeauftragter Christiane Witt und ehemals Polizeihauptkommissar, bittet um Hilfe in einem aktuellen Fall. „Wir müssen ein junges Paar aus einem anderen Bundesland vor einem ,Ehrenmord’ durch die Familie schützen und suchen hier eine Wohnung“, sagte er.

Sprechstunden beim Weißen Ring gibt es jeden letzten Freitag im Monat ab 15 Uhr im Kreishaus. Robert Schulz ist außerdem telefonisch unter 0151/54503938 zu erreichen.

Beim Abschied von der Polizei: Jens Maßow, Claudia Sponholz, Walter Meyer und Olaf Lehnhardt (v.l.). Quelle: Elinor Wenke

Walter Meyer lobt die gute Zusammenarbeit mit Polizei und Kreisverwaltung. Und verspricht: „Ich helfe noch weiter mit. Meine Einsatztasche habe ich dabei. Denn wie ich Robert Schulz kenne, schickt er mich gleich zu einem Opferfall.“

Von Elinor Wenke