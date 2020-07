Wildau

Die Technische Hochschule Wildau wird an zwei weiteren Präsenzstellen im Land Brandenburg beteiligt sein. In Fürstenwalde und in Finsterwalde werden diese Standorte aufgebaut. „Es geht um Kontaktaufbau und -bindung“, erklärt Klaus-Martin Melzer, TH-Vizepräsident für Forschung und Transfer. Über solche Präsenzstellen könne eine Hochschule in die Gesellschaft wirken und das gerade auch interdisziplinär.

In Fürstenwalde und Finsterwalde werden die Standorte entstehen

Grundsätzliche Aufgabe dieser Orte ist, in den Landkreisen des Landes Brandenburg, in denen es keine Hochschulen gibt, dennoch Verbindungen zur brandenburgischen Hochschullandschaft herstellen zu können. In regionalen Wachstumskernen sollen deshalb solche Präsenzstellen angesiedelt werden. Die TH Wildau macht dies in Kooperation mit anderen Hochschulen; in Luckenwalde, wo bereits eine Präsenzstelle eingerichtet werden konnte, mit der Fachhochschule Potsdam.

Für den Finsterwalder Standort im regionalen Wachstumskern Westlausitz arbeitet die Wildauer Hochschule mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) zusammen, Fürstenwalde wird künftig gemeinsam von der TH und der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder betrieben. Während bei Luckenwalde die TH federführend ist, liegt diese Verantwortung bei den anderen beiden Standorten dann jeweils bei den beteiligten Hochschulen.

In den Orten, wo Präsenzstellen realisiert wurden und werden, sei ihnen mit viel Zuspruch begegnet worden, berichtet Klaus-Martin Melzer, der an der TH Wildau Professor für Produktionslogistik ist. Insbesondere in Luckenwalde hätten die Hochschulen und sowieso das Team vor Ort viel Unterstützung durch die Stadt erfahren.

Die Präsenzstelle in Luckenwalde stieß auf großes Interesse

Markus Lahr ist dort der operative Projektleiter; die Gesamtprojektleitung inne hat TH-Professorin Dana Mietzner, welche die Forschungsgruppe Innovations- und Regionalforschung leitet, die das ungewöhnliche Konzept für Luckenwalde entwickelt hatte.

Am Valentinstag war die im Luckenwalder Gewerbehof zentral gelegene Präsenzstelle für den Testbetrieb geöffnet worden. Erste Workshops mit Schülern unter anderem fanden bereits statt, im eigens eingerichteten großzügigen Co-Working-Space hatten auch schon einige ihre Laptops aufgeklappt, um dort zu arbeiten.

Vor der Corona-Krise hatten sich Teilnehmer eines Englisch-Kurses der Akademie zweite Lebenshälfte bereits zum Unterricht getroffen. Quelle: Margrit Hahn

Das Kreativlabor, in dem 3D-Drucker und weitere High-Tech-Geräte genutzt werden können, fand auch erste Nachfrage, ein Senioren-Englischkurs wollte sich fortan jede Woche hier treffen.

Die neuen Orte sind vor allem Kontaktstellen

Dann kam Corona. Seitdem ist die Präsenzstelle wieder zu. Anfangs, erzählt Markus Lahr, durfte nur er mit Sondergenehmigung hin und wieder vor Ort sein. Mittlerweile dürfen die Mitarbeiter der TH Wildau im Wechsel in der großen Halle arbeiten, sonst gilt Homeoffice. Trotzdem fanden einige der ohnehin noch ausstehenden Baumaßnahmen statt. Es entwickelt sich weiter, stetig. „Wir nutzen die Zeit, um alles fertigzustellen“, sagt Lahr. Immer mal wieder klopfen Luckenwalder an, fragen neugierig, wann es weitergeht. Das Interesse in der Stadt ist groß an diesem Ort, der so ungewöhnlich und anders ist.

Auf jeden Fall anders als die beiden nächsten Präsenzstellen, hebt Markus Vossel vom Forschungsservice der TH Wildau hervor. Während die in Luckenwalde selbst Veranstaltungsort sein kann, Co-Working-Space, Showroom für große Projekte und Kreativlabor im Sinne eines Makerspace – also einer offenen Werkstatt – ist, werden Finsterwalde und Fürstenwalde in erster Linie eben Kontaktstellen sein. In den Raum zu wirken und generell Zugang zur brandenburgischen Wissenschaftslandschaft zu bieten, sind die wesentlichen Aufgaben. Mit den Akteuren vor Ort ins Gespräch kommen, gemeinsam Projekte entwickeln, Synergien entstehen lassen, gehört unbedingt ebenso dazu.

TH-Vizepräsident Klaus-Martin Melzer. Quelle: Karen Grunow

Markus Vossel verweist auf den erweiterten Transferbegriff der 2017 von der Landesregierung verabschiedeten Transferstrategie Brandenburgs: Es gehe darum, „bestmögliche Rahmenbedingungen zur nachhaltigen Stärkung des Wissens- und Technologietransfers in der Zusammenarbeit von Wissenschaft mit Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft sicherzustellen“, heißt es darin. „Wir wollen partizipative Elemente und zivilgesellschaftliche Aspekte reinbringen“, sagt Markus Vossel.

Stellen sind bereits ausgeschrieben

TH-Vizepräsident Klaus-Martin Melzer jedenfalls findet das brandenburgische Präsenzstellen-Konzept hervorragend: Auf diesem Wege mit den Hochschulen in Kontakt zu kommen, beseitige im besten Fall auch gewisse Hemmschwellen. „Unter der Voraussetzung, dass man es wirklich dauerhaft betreiben kann, ist es eine wahnsinnig wichtige Ergänzung zu dem, was wir an der Hochschule machen können.“ Es gehe auch gerade um das nichtwissenschaftliche Publikum, so Markus Vossel. „Wir können erklären, was wir wie tun“, betont er die gesellschaftliche Relevanz der Wissenschaft.

Für die neuen Präsenzstellen sind gerade Jobs ausgeschrieben. Für Luckenwalde wurde ein Hygienekonzept entwickelt. Wird das abgesegnet, kann es eventuell – wenn auch sicherlich mit Einschränkungen – ja bald wieder weitergehen.

Von Karen Grunow