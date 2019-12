Wildschweine verwüsten Garten in Luckenwalde

Luckenwalde

„Am schlimmsten ist der Rasen“, sagt Carola Schütze. Die Luckenwalderin wollte ihren Augen nicht trauen, als sie vergangene Woche ihren Garten in der Mittelstraße betrat: riesige Löcher im sonst gut gepflegten Grün. „Auch in den Rabatten waren die Wildschweine, aber da sieht es nicht ganz so schlimm aus“, sagt sie.

Wildschweine sind nicht zum ersten Mal in Luckenwalde

Es ist nicht das erste Mal, dass Wildschweine ihr Unwesen in der Kreisstadt treiben. Erst vor einigen Monaten hatten sie einen Trainingsplatz der FSV-Fußballer im Seelenbinder-Stadion verwüstet.

Im Jahr 2017 richteten sie immer wieder Schäden im Grünen Weg an. Damals waren neben privaten Kleingärtnern auch Gewerbetreibende und sogar der Bauhof der Stadt betroffen.

Auch im Grünen Weg in Luckenwalde trieben Wildschweine bereits ihr Unwesen. Quelle: Margrit Hahn

Nun haben sich die Wildschweine offenbar weiter in die Stadt hinein getraut. In den vergangenen Wochen wurden Wildschweinrotten nicht nur in der Mittelstraße sondern mehrmals auch am Stadtrand nahe der Fläming-Therme gesichtet.

Wildschweine kamen durch Loch im Zaun

„Eigentlich haben wir eine ordentliche Umfriedung um den Garten herum“, sagt Carola Schütze, „damit so etwas nicht passiert.“ Die Wildschweine gelangten offenbar über das Nachbargrundstück in den Garten der Luckenwalderin.

Das angrenzende Gelände ist verwildert. „Da haben die Wildschweine wohl ein Loch im Zaun gefunden und sind durchgelaufen.“ Carola Schütze hat ihren Garten nun provisorisch gesichert. Mehr als hoffen, dass die Wildschweine so schnell nicht wiederkommen, kann sie aber nicht.

Von Victoria Barnack