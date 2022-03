Willy-Brandt-Urkunde für das Rotkreuz-Museum Luckenwalde

Luckenwalde

Eine Urkunde für Willy Brandt gehört zu den jüngsten Neuerwerbungen des Luckenwalder Rotkreuz-Museums. „Im Jahre 1958 wählte der Landesverband Berlin des Roten Kreuzes Willy Brandt, den damaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin und späteren Bundeskanzler, zu seinem Ehrenpräsidenten. Bei diesem Anlass hat Brandt dem Roten Kreuz seinen Respekt und seine Anerkennung gezollt“, weiß Museumsleiter Rainer Schlösser zu berichten, der sich sehr über das neue Exponat für die Ausstellung freut.

Lesen Sie auch Mit dem Audioguide durch das Rotkreuz-Museum Luckenwalde

Tradition der Berliner Bürgermeister

„Das Berliner Rote Kreuz verbindet eine lange Tradition mit seinen Regierenden Bürgermeistern. Schon Ernst Reuter hatte sich nach dem Krieg sehr für die Neugründung des DRK stark gemacht. Ihm wurde als erstem die Ehrenpräsidentschaft angetragen“, erzählt Schlösser. Nach dem Ausscheiden von DRK-Präsident Blos wurde Reuter selbst zum dritten und seitdem letzten Ehrenpräsidenten des Berliner Roten Kreuzes gewählt. „Klaus Schütz, Regierender Bürgermeister von 1967 bis 1977, war in den 90er Jahren amtierender Präsident des Berliner Roten Kreuzes. Und die seit kurzem regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ist immerhin Fördermitglied des DRK.“

Prächtige Urkunde

Die Verleihung der Ehrenpräsidentschaft an Willy Brandt erfolgte am 13. Mai 1958 mittels einer prächtigen Urkunde. In schönster und aufwendiger Kalligraphie heißt es darauf: „Der Hauptvorstand des Deutschen Roten Kreuzes Landesverband Berlin hat einstimmig den Regierenden Bürgermeister von Berlin Herrn Willy Brandt zu seinem Ehren-Präsidenten gewählt.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vom Aktionshaus nach Luckenwalde

Die Urkunde ist auf unbekannten Wegen in ein Berliner Auktionshaus gelangt. Dort wurde sie vor kurzem versteigert. „Offensichtlich gab es noch andere interessierte Bieter, gegen die sich das Museum behaupten musste“, sagt Schlösser. Dies jedoch mit Erfolg. Nicht zuletzt dank seines Fördervereins erhielt das Luckenwalder Rotkreuz-Museum den Zuschlag für dieses einmalige Objekt, das demnächst in der Dauerausstellung besichtigt werden kann.

Von Iris Krüger