Zwei Kräne nehmen Windrad an den Haken

Luckenwalde

Große Technik verlangt großes Werkzeug. Ein Windrad, dessen Nabe sich 108 Meter über dem Grund befindet, braucht geradezu riesiges Werkzeug, wenn sie denn mal kaputt geht.

An Luckenwaldes einziger Windkraftanlage auf dem Frankenfelder Berg ist kürzlich das Lager der Rotorwelle kaputtgegangen. Nach einer Fehlermeldung wurde das Windrad am 9. Februar abgestellt. Am Tag darauf stellten Techniker den Defekt fest. „Das ist eine richtig große Sache“, sagt Jürgen Brandenburger, der sich für den Eigentümer und Betreiber der Anlage vor Ort in Luckenwalde kümmert.

Das Windrad am Boden Quelle: Hartmut F. Reck

In der vergangenen Woche rückte das Unternehmen „Deutsche Windtechnik“ an. Zunächst mussten die mächtigen Einzelteile eines riesigen Spezialkrans angeliefert und zusammengebaut werden. Als der dann am Montag einsatzfähig war, wehte der Wind aber zu heftig, um den Rotor mit seinen drei Flügeln unbeschadet aus 108 Metern Höhe herunterheben zu können.

Das Windrad wird abgelassen Quelle: Hartmut F. Reck

Regen und Graupel statt Wind

Dies geschah dann am Mittwoch bei weitgehender Windstille. Dafür regnete und graupelte es heftig, aber das durfte die Servicemechaniker nicht abhalten. Der Megakran hob ganz vorsichtig den riesigen Rotor ab und ließ ihn im Schneckentempo mit dem unteren Rotorblatt bis fast auf den Boden herunter. Zwei Männer befestigten dessen Spitze an dem Seil eines Autokrans, das den Rotor etwas nach hinten zog. So konnte der Rotor beim weiteren Herunterlassen in die Horizontale gebracht werden. Die beiden anderen Rotorblätter wurden an langen Seilen von je einem Mann dirigiert.

Strohballen stüzten Flügel ab

Unten wurde der mittlere Ring des Rotors mit dem kaputten Lager passgenau auf ein Gestell aufgesetzt. Die drei Flügel wurden mit Strohballen, die man bei der Agrargenossenschaft bestellt hatte, abgesichert.

Das Windrad kurz vor dem Boden Quelle: Hartmut F. Reck

Am Boden musste dann das defekte Lager gegen ein neues ausgetauscht werden. Nach Einschätzung von Jürgen Brandenburger wird sich dieses riesige Schauspiel wiederholen, nur in umgekehrter Richtung.

Von Hartmut F. Reck