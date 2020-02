Winterfeuer bei der Feuerwehr

Luckenwalde

Eigentlich feiert die Feuerwehr in den ersten Wintermonaten des neuen Jahres das Knutfest, bei dem zumeist Weihnachtsbäume als Brennstoff dienen. Standortbedingt muss die Luckenwalder Feuerwehr davon jedoch Abstand nehmen – große Feuer oder gar Feuerwerke sind so nah an den Bahngleisen nicht erlaubt. Doch das stört die Mitglieder der Feuerwehr nicht weiter, stattdessen feierten sie das nahende Winterende mit gemütlichem Zusammensein, Kuchen und Waffeln und einer ganzen Menge Knüppelteig.

Letzterer wurde sogar eimerweise herangebracht, denn die Herstellung der Teigmassen übernahm spontan Bäckerei Ober, auch bei dem Dachstuhlbrand in der Baruther Straße war die Bäckerei zur Stelle und unterstützte die Helfer mit Kaffee.

Rundgang durch die Feuerwache

Die Kuchen und Torten stammten allerdings aus den Küchen der Mitglieder: „Wir haben sogar die ganzen Rezepte und Zutatenlisten hier“, lachte Ortswehrführer Torsten Heyde, die Hygiene- und Ordnungsvorschriften würden einen ganzen Order füllen und auch die Arbeit, die Heyde tagtäglich in die Hände fällt sei schon „ein ganz schöner Schuh“. Aber zum Glück seien die Luckenwalder eine „Top-Gruppe, mit der es Spaß macht – anders würde man die ganz Arbeit nicht packen.“ Das Fest sei jedoch nicht nur zum gemütlichen Zusammensitzen da sondern auch, um zwischen Feuerwehr und Interessierten „eine Brücke zu bauen“, so Heyde. Deshalb wurde auch ein sehr gut nachgefragter Rundgang durch die Feuerwache angeboten.

Zufrieden mit dem Nachwuchs

Glücklicherweise ist die Feuerwehr mit 64 aktiven Mitgliedern momentan gut ausgestattet: „Wir haben keine Sorgen, höchstens Platzmangel“, so Heyde, denn die Frauenumkleiden platzten jetzt schon aus allen Nähten, und mit 26 Kindern und Jugendlichen müsse man sich auch um den Nachwuchs keine Sorgen machen.

Kleinere Besucher waren am Samstag jedoch vor allem am Knüppelteig interessiert, und wer doch zu ungeduldig war, der begab sich auf die Hüpfburg. Das Interesse an der Feuerwehr überraschte selbst Heyde, der eine Stunde nach dem Beginn der Veranstaltung schon neue Bänke und Tische aufstellen musste, denn aus den erwarteten hundert Besuchern wurde fast das Doppelte und damit wurde es ein rundum gelungenes Winterfeuer.

Von Antonia Engel