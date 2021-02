Winterliche Idylle in Blankensee

Blankensee

Wer die schönen Seiten des Winters genießen will, hat sie quasi vor der Haustür – wie hier in Blankensee. Nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage zeigte sich jetzt auch wieder die Sonne und ließ die weiße Pracht in der Natur glitzern. Viele nutzten die Zeit zu einem Spaziergang oder sportlicher Betätigung an der frischen Luft.

Blankensee Winter Winteridylle Quelle: Margrit Hahn

Es bleibt klirrend kalt

Doch warme Kleidung ist auch in den kommenden Tagen dringend zu empfehlen. Die Wetterexperten sagen für die Region weiterhin winterliches Wetter und klirrende Kälte in voraus. Nachts fallen die Werte auf zweistellige Minusgrade, auch der Tag bleibt im Dauerfrost. Mit weiteren Schneefällen ist zu rechnen.

Von Margrit Hahn