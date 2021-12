Wie viele Wolfsrisse gab es in Teltow-Fläming? Und welche Hilfen bekommen Tierhalter? Der Landtagsabgeordnete Danny Eichelbaum hat dazu eine Kleine Anfrage an die Regierung gestellt. Was das Umweltministerium antwortet, wie die Situation vor Ort ist – und was Eichelbaum fordert.