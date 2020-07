Luckenwalde

Mieter der Wohnbaugenossenschaft in Luckenwalde sind verunsichert. Es wird von Personalwechsel in der Führungsspitze sowie Freistellungen gesprochen und es machte sich die Sorge vor finanziellen Problemen breit. Auch die Mieten wurden nicht wie üblich abgebucht. Doch die neue Aufsichtsratsvorsitzende Franziska Neubert gibt jetzt Entwarnung. „Dem am 9. Juli neu gewählten Aufsichtsrat liegen keine Informationen zu finanziellen Schwierigkeiten der Wohnbaugenossenschaft vor“, erklärt sie. Auch dem vorliegenden Prüfbericht vom 12. Mai dieses Jahres über den Jahresabschluss 2019 seien keine Beanstandungen zu entnehmen. Der komplett neu gewählte Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Das sind Herbert Frenzel, Gunter Kieslich, Sven Eppinger, Christoph Guhlke und Franziska Neubert.

Die Wohnbaugenossenschaft hat ihren Sitz in der Gartenstraße. Quelle: Margrit Hahn

Anzeige

Die vorübergehende Amtsenthebung und Freistellung der Führungsspitze, die der Neuwahl des Aufsichtsrates vorausgegangen war, war ein ziemliches Verwirrspiel, was deutschlandweit wohl einmalig sein dürfte. Mit Beschluss des alten Aufsichtsrates vom 29. Juni 2020 erfolgte die vorläufige Amtsenthebung des kaufmännischen Vorstands bis zur Entscheidung der Vertreterversammlung am 9. Juli. Zudem entschied der Aufsichtsrat, den technischen Vorstand bis Ende des Jahres freizustellen. „Der Aufsichtsrat beschloss dies aufgrund von Unstimmigkeiten im Zuge der Versendung der schriftlichen Einladung zur Vertreterversammlung vom 9. Juni 2020“, so Franziska Neubert. Ihr Vorgänger Berd Radtke, der abgewählt wurde, wollte unter der neuen Konstallation dem Aufsichtsrat nicht mehr angehören. Wie er sagt, sei die Einladung nicht der einzige Grund für die Personalentscheidung gewesen. Weiter wollte er sich gegenüber der MAZ allerdings nicht äußern.

Weitere MAZ+ Artikel

Kündigung und Amtsenthebung aufgehoben

Die Vertreterversammlung hat nun den Beschluss des Aufsichtsrates zurückgewiesen und eine Amtsenthebung und fristlose Kündigung des kaufmännischen Vorstandes nicht bestätigt und auch die Freistellung des technischen Vorstands aufgehoben. Zum Vorstand gehören Astrid Dunker (kaufmännischer Vorstand) und Ramon Wittich (technischer Vorstand). Beide agieren gemäß der Satzung gemeinsam und sind froh, nun wieder die täglichen Aufgaben erledigen zu können. Gemeinsam mit den Mitarbeitern wird jetzt zügig das aufgearbeitet, was in den zwei Wochen auf Grund der „Kaltstellung“ liegen geblieben ist.

Die jetzige Wohnbaugenossenschaft wurde 1957 als Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (AWG) gegründet. Quelle: Margrit Hahn

Wie Franziska Neubert betont, verzögerte sich die Einziehung der Miete auf Grund der zeitweisen Vorstandsveränderungen Ende Juni/Anfang Juli. Nachteile für die Mieter ergeben sich daraus nicht.

Zum Bestand der Luckenwalder Wohnbaugenossenschaft, die ihren Sitz in der Gartenstraße 9b hat, gehören derzeit 1744 Wohnungen. Mit dem Thema Baumaßnahmen hat sich der neugewählte Aufsichtsrat bisher noch nicht beschäftigt, wird dies aber schon bald tun.

Hickhack seit sechs Monaten

„Die Mieter müssen sich um die Zukunft der Wohnbaugenossenschaft keine Sorgen machen. Die Kommunikationsschwierigkeiten in den vergangenen sechs Monaten zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und zum Teil auch Vertretern werden durch den neugewählten Aufsichtsrat lösungsorientiert zum Wohle der Genossenschaft aufgearbeitet“, so Franzika Neubert. Im Mittelpunkt der Tätigkeit des Aufsichtsrates stehe der Genossenschaftszweck in dessen Satzung die Förderung der Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung steht.

Von Margrit Hahn