Verspätete Guthabenzahlung

Luckenwalde

Gerold Homberger kann nicht nachvollziehen, warum Mieter der Luckenwalder Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“ dass Guthaben ihrer Nebenkostenabrechnung noch nicht überwiesen bekommen haben. Wie er sagt, ist bereits am 8. Dezember das Schreiber der „Luckenwalder“ rausgegangen. Auch seine Nachbarn würden sehnsüchtig auf das Geld warten. In den Vorjahren war das Guthaben bereits zu Weihnachten auf den jeweiligen Konten und damit hatten viele auch gerechnet. „Wenn wir die Miete nicht pünktlich überweisen, bekommen wir sofort eine Mahnung. Und hier wird mit unserem Geld gearbeitet“, ärgert ich Homberger. Etliche Mieter in seinen Wohnviertel haben ihre Wohnungen seit mehr als 40 Jahren und haben immer fristgerecht ihre Miete bezahlt und müssen jetzt wochenlang auf ihr Geld warten. „Selbst wenn das Geld jetzt sofort überwiesen wird, kommt es zu spät. Eigentlich müssten Verzugszinsen gezahlt werden“, fügt Homberger hinzu.

Frist von vier Wochen

Wie Andreas Schröder, Leiter Marketing & Kommunikation auf MAZ-Anfrage mitteilt, wurden die am 8. Dezember vergangenen Jahres erstellten Betriebskostenabrechnungen, den betroffenen Mietern am 10. Dezember zugestellt. „Grundsätzlich räumen wir unseren Kunden für den Ausgleich etwaiger aus den Betriebskostenabrechnungen resultierender Nachzahlungen eine Frist von vier Wochen ein. An diesen vier Wochen orientieren wir uns auch bei der Gutschrift von Betriebskostenguthaben“, so Schröder.

Probleme mit der Technik

Es sei richtig, dass Guthaben in den letzten Jahren vor Weihnachten ausgezahlt wurden. Dies wurde auch im Jahr 2019 bei einem großen Teil der Kunden so gehandhabt. „Durch ein technisches Problem in der Datenverarbeitung eines Ablesedienstes konnten Betriebskostenabrechnungen für etwa 200 Wohneinheiten erst Anfang Dezember durch uns erstellt werden. Die daraus hervorgehenden Guthaben werden in dieser Woche den Kundenkonten gutgeschrieben“, erklärt Schröder.

Von Margrit Hahn