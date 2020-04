Woltersdorf

Ein Nachbar wollte laut einer Zeugin am Dienstagnachmittag in der Straße Zum Bürgerbusch Unkraut mit einem Gasbrenner entfernen. Dabei setzte er eine angrenzende Hecke in Brand, der auf ein Wohnhaus überzugreifen drohte. Das konnte die Feuerwehr rasch verhindern. Sie löschte das Feuer.

