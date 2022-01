Luckenwalde

Die Stadt Luckenwalde und der Landkreis Teltow-Fläming werben großflächig fürs Impfen gegen das Coronavirus. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes bringen in diesen Tagen XXL-Banner an markanten und frequentierten Punkten im Stadtgebiet an. Enrico Hagen (l.) und Dan Ehresmann montierten das auffällige Banner an der Gabelung von Berkenbrücker Chaussee und Straße des Friedens.

Botschaft für Einheimische und Auswärtige

„Wir wollen darauf hinweisen, dass es in Luckenwalde sehr unkompliziert und spontan möglich ist, sich impfen zu lassen“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD). Adressaten sind die Luckenwalder Einwohner, aber auch Auswärtige, die für Einkäufe oder Behördengänge in die Kreisstadt kommen.

Von Elinor Wenke